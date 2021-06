„Kurz vor dem Wahnsinn”: Ex-„No Angels”-Star emotional wie nie zum Coronavirus

Los Angelels –

Die Ex-„No-Angels”-Sängerin Sandy Mölling (38) ist sehr besorgt um ihre Kinder. Emotional äußert sich die gebürtige Wuppertalerin auf Instagram und veröffentlicht dabei einen Post, der nichts für schwache Nerven ist.

Der ehemalige Popstar lebt derzeit mit dem Musiker Narsi Atweh (39), dem gemeinsamen Sohn Noah (4) und Sohn Jayden (10), der aus einer früheren Beziehung stammt, im kalifornischen Los Angeles.

Doch die jetzigen Ereignisse werfen die 38-Jährigen aus der Bahn. Auf Instagram schreibt sie: „Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.”

Dabei meint sie das Coronavirus, das zurzeit in aller Munde ist.

Dazu postet sie ein Bild, das nichts für schwache Nerven ist. Auf dem Bild ist eine Fledermaus-Suppe zu sehen, die als Delikatesse in China gilt.

Anfangs wurde in den Medien spekuliert, dass das Virus von Fledermäusen stamme und auf den Menschen übertragen werden könne. Doch wissenschaftliche Belege gibt es dazu noch nicht.

Hier lesen Sie mehr: Seltenes Tier könnte Coronavirus übertragen haben

Zu dem Bild schreibt Sandy Mölling:

Ich weiß, das hier will keiner sehen, keiner hören. Die freudigen, lustigen Posts und Ablenkungen hier sind durchaus willkommener. Und das kann ich verstehen. In dieser verrückten Welt wird man ja bald wahnsinnig, wenn man sich wirklich mit der nackten Realität beschäftigt. Ich bin kurz vorm Wahnsinn.

Weiterhin kritisiert die Mutter:

Es macht mir Angst zu sehen, dass wir alle vor uns hinleben, Geld immer noch mehr wert ist als jedes Menschenleben und erst recht als jedes Tierleben. Wir haben nichts gelernt. Es wiederholt sich so Vieles, ich bekomme Gänsehaut. Wann wird der Mensch aus seinen Fehlern lernen? So viele lebensbedrohende Viren konnten sich nur verbreiten, weil der Mensch achtlos und arrogant durch die Welt marschiert und alles niedermetzelt, was ihm über den Weg läuft.