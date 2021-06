„Joker“-Darsteller Joaquin Phoenix: Hat er mit Rooney Mara ein süßes Geheimnis?

Sie sind seit 2016 ein Paar, im Sommer vergangenen Jahres sollen sie sich verlobt haben und nun scheint es wieder eine frohe Botschaft zu geben: Joaquin Phoenix (45) und Rooney Mara (35) erwarten Gerüchten zufolge ihr erstes gemeinsames Kind – und das wollen sie offenbar auf besondere Weise erziehen.

Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares soll bestätigt haben, dass der „Joker“-Schauspieler und seine Lebensgefährtin Eltern werden. Mara soll bereits im sechsten Monat schwanger sein, wie die „New York Post“ berichtete. Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang jedoch nicht.

Phoenix lernte Verlobte Rooney Mara am Set von „Her“ kennen

Phoenix und Mara lernten sich am Set des Science-Fiction-Dramas „Her“ von Spike Jonze kennen. Ein paar Jahre später spielten sie zusammen in dem Film „Maria Magdalena“, in dem Mara die Hauptrolle und Phoenix die Rolle von Jesus innehatte.

In einem Interview mit „Vanity Fair“ im November letzten Jahres erzählte der Oskar-Gewinner Phoenix, dass Mara die Einzige sei, die er je im Internet gesucht habe: „Sie ist das einzige Mädchen, über das ich mich jemals im Internet schlau gemacht habe. Wir waren nur Freunde, E-Mail-Freunde. So etwas habe ich noch nie zuvor getan; habe nie ein Mädchen online nachgeschlagen.“

Veganes Leben: Mara und Phoenix verzichten auf Tier-Produkte

Mara und Phoenix leben beide vegan und setzen sich auch öffentlich für diesen Lebensstil ein. So gründete sie ein Label, das vegane Mode produziert, während er sich unter anderem für die Tierrechtsorganisation PETA engagiert und auch in seinen Filmen nur pelz- und lederfreie Kleidung trägt.

Der Schauspieler nutze zuletzt auch die Bühne der Oscar-Verleihung für eine politische Rede und flammenden Appell: „Wir reden über den Kampf gegen den Glauben, dass eine Nation, ein Mensch, eine Rasse, ein Geschlecht oder eine Spezies das Recht hat, die andere zu dominieren“.

Joaquin Phoenix kämpft für Gleichberechtigung und gegen Homophobie

Er wolle sich sowohl für Gleichberechtigung, gegen Rassismus und Homophobie, als auch für die Rechte von Tieren einsetzen: „Wir glauben, dass wir das Zentrum des Universums sind“, so Phoenix. „Wir haben uns sehr distanziert von der natürlichen Welt.“

Dass diese beiden bewusst lebenden und politisch engagierten Schauspieler wohl auch ihr Kind vegan erziehen werden, dürfte keinen überraschen. (vd)