„Jetzt ist es raus!“: Fans flippen aus: Das haben Marc Terenzi und Jay Khan vor

Berlin –

„Jetzt ist es raus!“, schreibt Jay Khan (38) auf Instagram. „Ihr habt spekuliert & gerätselt – aber damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet“. Was die große Neuigkeit ist? Eine Überraschung, die Fans zum Ausflippen bringt!

„Ab heute ist es offiziell. Marc und ich gründen eine neue Boyband“, sagte Jay Khan in einem Video, das die beiden am Freitagmorgen bei Instagram teilten. Mit Marc ist Gesangs-Kollege Marc Terenzi gemeint, zuletzt hauptberuflich als Strip-Unterhalter unterwegs. „Boom! What?“, antwortet Terenzi dann auch auf Khans Insta-Posting.

Terenzi & Khan: Neues Musik-Duo

In dem Clip sitzen die beiden im Auto und singen Hits von den Caught in the Act, den Backstreet Boys, Take That und Justin Timberlake mit – am Ende kommt dann diese Neuigkeit. Aber meinen sie das auch ernst?

Genug Erfahrung hätten sie, denn beide wurden mit Boybands bekannt: Terenzi war Teil der US-Gruppe Natural („Just One Last Dance“). Jay Khan sang bei US5 („One Night With You“). Wann die erste gemeinsame Musik zu hören sein soll, ließen die beiden offen.

Marc Terenzi trat nach der Trennung von Natural 2004 als Solo-Künstler auf, und wenig erfolgreich bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ an. 2017 wurde er „Dschungelkönig“ in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Fans der beiden Boygroup-Haudegen zeigte sich jedenfalls begeistert: „Sehr cool, die 2 besten vereint“, schrieb eine Userin auf Instagram. „Was für tolle News“, schrieb eine andere. Eine dritte fand: „Das ist ja super mega Giga cool!“ (dpa/ncd)