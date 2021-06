„Ich spreche Klartext“: Pocher gegen Wendler – jetzt mischt sich Bastian Yotta ein

Bastian Yotta schimpft über den Zoff von Michael Wendler und Oliver Pocher. Instagram/yotta_life Foto:

Na das hat ja irgendwie noch gefehlt…

Kurz vor dem Höhepunkt des Pocher-Wendler-Zoffs mit ihrem TV-Duell, mischt sich jetzt noch jemand ein: Bastian Yotta (43).

Bastian Yotta mischt sich in Pocher-Wendler-Zoff ein

„Yotta speaks Klartext“, beginnt er den Monolog in seiner Instagram-Story. Dann schimpft er los: „Ja was geht denn da für eine Scheiße ab in Deutschland. Was für eine Fakescheiße. Ich dachte wirklich, es ist ja noch Spaß – Pocher, Wendler und so weiter. Das war ein Kalkül, von RTL von Anfang an inszeniert.“

Einmal in Rage, kann sich der „strong-healthy-and-full-of-energy“-Mann gar nicht mehr beruhigen. „Vor ‚Let’s Dance‘, damit man die Quote pusht. Und jetzt – so ein Zufall – ne eigene Show. Wer das TV-Business kennt, weiß, sowas zu bekommen und einzuplanen ins Programm dauert Monate und nicht Tage. Bullshit. Auch wenn der Pocher sagt, ihr (die Fans, Anm. d. Red.) habt’s groß gemacht. Nein!“

Was ihr ganz besonders aufregt: „Wir haben alle mitgespielt. Aber wenn dann rumgelogen wird und es so verkauft wird, wie: ‚Ok, wir machen das für euch.‘ Bullshit! Es war ein Medienspiel von RTL. Fake wie immer.“

Sein Rat an die Streithähne: „Es war alles ganz lustig – aber dann gebt es wenigstens zu.“

Einen direkten Seitenhieb kann er sich zum Schluss dann nicht verkeifen: „Und Pocher: Du bist ein grottenschlechter Schauspieler. Und Wendler, du sowieso.“