„Ich habe Ja gesagt”: Was geht zwischen Neymar und der deutschen Moderatorin?

Na, das ist ja mal eine Überraschung. ProSieben-Moderatorin Janin Ullmann (38) saß am Samstagabend im Pariser Prinzenparkstadion und schaute sich das Ligaspiel von PSG gegen Dijon an. Und wer sitzt da neben ihr? Kein Geringerer als Brasiliens Fußball-Mega-Star Neymar (28).

Klar, dass viele Medien jetzt darüber spekulieren, ob bei den beiden etwas geht.

Tatsache ist: Die beiden sehen sich an dem Abend nicht das erste Mal – und verstehen sich blendend. Der Paris-Stürmer (fehlt derzeit wegen einer Rot-Sperre) hat auch auf seinem Instagram-Profil ein Selfie von sich und Janin Ullmann gepostet. „Allez Paris“, „Auf geht’s, Paris!“, so feuerte er seine Mannschaft dazu an.

Am Valentinstag lud Janin Ullmann dieses Selfie auf Instagram hoch. Dazu schrieb sie: „Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt".

Janin Ullmann über Neymar: „Ich habe Ja gesagt”

Vor über zwei Wochen, genau am Valentinstag, hat Janin Ullmann bereits ihrerseits ein Selfie mit Neymar gepostet. Er präsentierte zu diesem Zeitpunkt in Düsseldorf seine eigene Kollektion für die Marke „Replay“.

Ullmann schrieb an dem Abend vielversprechend: „Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Fröhlichen Valentinstag!“ Dazu gab es Emojis mit einem Ring und einem Herzchen.

Das sieht nach Spaß aus: Neymar postete dieses Selfie mit Janin Ullmann auf seinem Instagram-Account.

Hoppla, hat sich die deutsche TV-Moderatorin etwa wirklich den Brasilianer geangelt?

Der Fußballer jedenfalls hatte nach Ullmanns Ansage seinen Spaß und lachte: Er reagierte mit einem „Ja“ und vielen Herzchen-Smileys. Und auch Schauspiel-Kollege Edin Hasanovic („Skylines”) wusste offenbar mehr als viele Fans. Er kommentierte: „Wenn der wüsste, was du wirklich denkst.“ Viele andere Stars reagierten ebenfalls mit Lach-Smileys unter dem Post.

Na, da haben sich ja zwei gefunden.

Janin Ullmann trennte sich 2018 von Kostja Ullmann

Janin Ullmann hat sich im Dezember 2018 von Kostja Ullmann (35) getrennt, nach zwölf Jahren Beziehung.

Neymar führte bis 2017 eine längere On-off-Beziehung mit der brasilianischen Schauspielerin Bruna Marquezine. Aus einer früheren Beziehung mit seiner Jugendfreundin Carolina Dantas hat er einen Sohn.

Der Frauenschwarm zeigt sich gern mit hübschen Damen, einige sagen ihm ein Techtelmechtel mit dem kubanischen Model Natalia Barulich nach. (mg)