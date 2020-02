„Hast du was an den Brüsten gemacht?”: Neues Bild von Sophia Thomalla wirft Fragen auf

Berlin -

Sie ist jung, sie ist frech und sie ist laut: Sophia Thomalla (30) sorgt mit ihrer starken Meinung und ihren provokativen Postings immer wieder für Diskussionen.

Nicht ohne Grund entstehen unter jedem ihrer Instagram-Posts kleine Diskussionen. Mit einem ihrer neuesten Fotos hat die Schauspieler-Tochter aber wieder für besonders viel Verwirrung bei ihren Fans gesorgt.

Sophia Thomalla: Sinnliches Foto sorgt für Verwirrung

Zu sehen ist die 30-Jährige auf dem Foto von vorne, sie trägt nur einen roten Stoff-BH, dazu eine blaue Jeans.

Die tätowierten Arme liegen eng an ihrem Oberkörper an, ihr Kinn streckt Sophia nach vorne, schaut leicht von oben herab in die Kamera. An ihr Dekolleté schmiegt sich eine goldene Kette. Die Haare fallen dem Model in zerzausten Wellen über die Schulter.

Hier lesen Sie mehr: Sophia Thomalla reißt Witz, doch Fans achten nur auf ein irritierendes Detail

„Hi”, schreibt Sophia zu dem Bild. Dahinter ein Emoji, der zwei Bierkrüge zeigt. Ein harmloses Bild, welches gleich heiße Diskussionen bei ihren Fans auslöst.

Sophia Thomalla: Fans haben Frage an Model

Viele Follower der Tochter von „Tatort”-Ikone Simone Thomalla (54) sind zunächst einmal hin und weg von ihrem Idol: „Die schönste und heißeste Frau Deutschlands”, schreibt ein Follower.

Haupt-Gesprächsthema unter dem Bild ist jedoch ein anderes: Sophias Brüste!

Hier lesen Sie mehr: „Läuft bei mir” – Sophia Thomalla zeigt Bein mal anders, Fans in Sorge

„Echt schöne Möpse, Kompliment”, meint ein Abonnent der frechen Brünetten. „Was so ein BH doch alles kann...”, schreibt ein Weiterer.

Einige Fans sehen eine deutliche Veränderung in der Oberweite der Influencerin. „Hast du was an den Brüsten gemacht?”, will ein Abonnent wissen.



Sophia Thomalla: Veränderung ihrer Brüste?

Ein anderer fragt: „Sind die größer geworden?”

Ein dritter erlaubt sich einen Scherz und verpackt die Brust-Diskussion in ein Wortspiel: „Magst du Tee? Ja. Welchen? Brüs-Tee.”



2017 hatte sich Sophia Thomalla ihre Brüste von einem D-Körbchen zu einem B-Körbchen verkleinern lassen (hier lesen Sie mehr). Gründe dafür waren unter anderem Rückenschmerzen und Schmerzen beim Schlafen. (ta)