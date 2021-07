„Guter Tag, um Leben zu retten“: „McDreamy“ Patrick Dempsey ruft zum Masketragen auf

Los Angeles –

„Es ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten“ – mit diesem Satz wurde Schauspieler Patrick Dempsey (54) als Dr. Derek Shepherd, oder auch „McDreamy“, in der US-Krankenhausserie „Greys Anatomy“ weltberühmt. Nun hat der Schauspieler sein bekanntestes Serienzitat genutzt, um für das Tragen einer Maske während der aktuellen Corona-Pandemie zu werben.

Im weißen Kittel und mit OP-Mundschutz operierte sich „McDreamy“ zehn Jahre lang durch das „Seattle Grace Hospital“ – und eroberte mit seinem Charme und seiner dunklen Lockenpracht weltweit Frauenherzen.

Fast jedes Mal, bevor er als Dr. Shepherd an den Behandlungstisch schritt, verkündete er: „Es ist ein wunderschöner Tag, um Leben zu retten.“ Meist ging bei den oft komplizierten Eingriffen in dem fiktiven Krankenhaus in Seattle dann auch alles gut.

Gutes Beispiel: Patrick Dempsey trägt auf Instagram Mundschutz

Im realen Leben haben dagegen zurzeit weltweit Ärzte und Pflegepersonal mit schwerkranken Corona-Patienten auf den Intensivstationen zu kämpfen. Eine sinnvolle Maßnahme in der Pandemie-Eindämmung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske – und genau dazu rief nun auch „McDreamy“ auf.

Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Foto von sich, auf dem er mit gutem Beispiel voran geht und eine karierte Stoffmaske trägt, darunter sind dann sein berühmtes Serienzitat und die Hashtags „Trag eine Maske“ und „Deine Taten können leben retten“ zu lesen.

Dempseys Ermutigung, eine Maske zu tragen, ist gerade in Amerika mehr als nötig. Mehrere Bundesstaaten der USA verzeichnen aktuelle einen starken Anstieg der Fälle von Covid-19. Deswegen wurden einige Lockerungen wieder rückgängig gemacht. In Teilen Kaliforniens und Arizonas mussten Bars und Strände beispielsweise wieder schließen.

Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele den Rat von „McDreamy“ befolgen und eine Maske aufziehen – denn Leben retten war noch nie so einfach. (dpa/alp)