(Film-) Star Wars: Tom Cruise oder die Russen: Wer dreht zuerst im Weltall?

Der eine ist seit 30 Jahren ein Star im Kino-Kosmos, die andere legt einen kometenhaften Aufstieg hin, wurde aus 3000 Bewerberinnen ausgewählt. Der eine ist US-Amerikaner, die andere ist Russin. Hoch hinaus wollen sie allerdings beide: Tom Cruise und Yulia Peresild wollen auf der Raumstation ISS drehen. Und die Russen drücken tüchtig auf die Tube. Jetzt wird’s eng für Space-Commander Cruise …

Gerade hat die russische Raumfahrtbehöre Rokosmos bekannt gegeben, dass die 36-jährige Yulia Peresild gemeinsam mit Regisseur Klim Schipenko in einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All startet. Die schwerelose Traumrolle hat die Zweifach-Mama nicht nur dank ihres Schauspieltalents bekommen, sondern auch, weil sie in Medizin-Tests top performte.

Es wird kein crazy Weltraumthriller

Der Film des 37 Jahre alten Regisseurs Schipenko („Salyut-7 – Tödlicher Wettlauf im All“) soll in Teilen im Kosmos gedreht werden und ist Roskosmos zufolge Teil eines „wissenschaftlichen und pädagogischen Projekts“, bei dem Dokumentarfilme etwa über die Raketen- und Raumfahrtindustrie entstehen.

Die russische Schauspielerin Julia Peresild fliegt auch für ein Filmprojekt ins All.

Es wird also kein crazy Weltraumthriller, sondern ein eher informativer Streifen mit schauspielerischen Elementen. Das Projekt hat den Arbeitstitel „Wysow“, was übersetzt „Herausforderung“ bedeutet. Für Ehrgeizwunder Cruise dürfte es eine Mega-Herausforderung sein, der erste Filmemacher in den unendlichen Weltraum-Weiten zu sein.

Russische Filmcrew dreht im Oktober im Weltall

Aber momentan sieht das eher nach einer Mission Impossible aus. Die russische Crew hat den Starttermin gerade verkündet: Schon am 5. Oktober startet der filmische Griff nach den Sternen. Das knallharte Astronauten-Training vor dem Abflug würde Tom sicher nicht den Atem rauben –der fitnessfixierte 55-Jährige klettert, flattert, springt und fliegt ja von einem Actionstreifen zum anderen, und zwar stets ohne Stuntman. „Wenn ich arbeite, dann arbeite ich sehr, sehr hart“, hat er mal gesagt.

Auch er plant den Dreh im Orbit im Oktober – aber vor der Russen-Crew wird das sehr knapp. Momentan soll Commander Cruise mit Regisseur Doug Liman („Edge of Tomorrow“) mit Hochdruck an ihrem spacigen Filmprojekt arbeiten. Mit Unterstützung eines anderen Ehrgeiz-Wunders übrigens: SpaceX-Besitzer Elon Musk supported das Projekt – und die US-Weltraumbehörde NASA auch. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem filmischen Griff zu den Sternen.