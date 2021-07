„Er ist ein guter Junge“: Barack Obama: Corona-Quarantäne mit dem Schwiegersohn in spe

Washington –

Familien-Zuwachs bei den Obamas! Nein, die ehemalige First Lady Michelle Obama (56) ist nicht etwa nochmal schwanger, aber der Freund von Tochter Malia (22) ist quasi so etwas wie ein neues Familienmitglied. Ihr Liebster Rory (22) zog sogar kurzzeitig bei den Obamas ein – und verbrachte die Corona-Quarantäne mit Malia, Schwester Sasha (19) und ihren berühmten Eltern. Und was sagt Papa Barack (59) zu dem Schwiegersohn in spe?

Im „Bill Simmons Podcast“ fand der Ex-Präsident nur liebevolle Worte für den Briten Rory Farquharson und nannte ihn einen „wunderbaren jungen Mann“. Obama erklärte, warum der neue Mitbewohner zu ihnen stieß: „Es gab diese ganze Visa-Sache, er hatte hier einen Job angenommen, und so haben wir ihn aufgenommen“.

Rory, der seit 2017 mit der ehemaligen First Daughter zusammen ist, blieb dann „eine Weile“ bei der Familie wohnen.

Malias Freund Rory Farquharson ist der Sohn eines Londoner Bankiers

Obama gibt zu: „Und ich wollte ihn nicht mögen, aber er ist ein guter Junge.“ Bei diesem gnädigen Urteil vom berühmten Fast-Schwiegerpapa dürfte Rory, der der Sohn eines wohlhabenden Londoner Bankiers ist, wohl ziemlichaufatmen.

Malias Liebster genoss die Zeit bei den Obamas wohl in vollen Zügen – und langte am Essenstisch ordentlich zu. „Was junge Männer alles essen können“, resümiert der Ex-US-Präsident Rorys großen Appetit. „Meine Lebensmittelrechnung ist um 30 Prozent gestiegen“, fügt er lachend hinzu.

Barack Obama spielte Karten mit seinen Töchtern und Malias Freund

Doch nicht nur gefuttert wurde zusammen, auch gezockt wurde am Familientisch. So klopfte Obama mit seinen zwei Töchtern und Rory ordentlich Karten – und dabei konnten die „Youngsters“ von ihm offenbar noch einiges lernen. Einer der lustigsten Momente in der Quarantäne war, als er den dreien beibrachte, „wie man richtig blufft und die Karten dann auf den Tisch bringt“, so der Politiker.

Und Rory, der Malia während des Studiums an der Elite-Uni Harvard kennenlernte, dürfte sich nach dieser Feuerprobe wohl endgültig als geeigneter Schwiegersohn bewiesen haben. (alp)