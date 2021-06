„Duell um die Welt“: Luke Mockridge in Todesangst? Wirbel um angeblich gerissenes Seil

Was für ein krasser Schockmoment: „Joko, du krankes, widerliches Schwein“, japste Luke Mockridge nach einem Anfall von Todesangst in RIchtung Joko Winterscheidt. Bei der ProSieben-Show „Duell um die Welt“, die gestern Abend lief, sollte er kopfüber aus einem Flugzeug baumeln. Und dann riss das Sicherheitsseil …

Der Komiker war im Team von Klaas Heufer-Umlauf, deshalb durfte dessen Konkurrent Joko ihm Aufgaben stellen. „Ich will ihm das Lachen klauen“, kündigte Winterscheidt an. Und das gelang …

In Tschechien sollte Mockridge an drei Seilen befestigt aus einem kleinen Flugzeug springen und dort in 2000 Metern Höhe hängen – als „lebendes Werbebanner“.

Luke Mockridge hängt in 2000 Meter Höhe aus einem Flugzeug. pa/obs ProSieben Foto:

Luke Mockridge: Angebliches Sicherheitsseil riss in 2000 Metern Höhe

Was ihm aber keiner gesagt hatte: Die eigentliche Herausforderung war eine andere! Während er aus dem Flugzeug hing, schnitt die Crew im Flieger eines der drei Seile durch. Dass es sich dabei um ein unwichtiges handelte, ahnte er nicht. Also drückte er eilig den Notknopf, um gesichert zu werden. Der vermeintliche Retter, ein Teammitglied namens Gernot, klettert daraufhin aus dem Flieger – und stürzte ab!

Während Luke also befürchtete, selbst jeden Moment in den Tod zu stürzen, sah er einen Menschen in den Wolken verschwinden. Dass sich kurz darauf Gernots Fallschirm öffnete, bekam Mockridge nicht mit.

Als er nach wenigen Minuten dann zurück in den Flieger gezogen wurde, war der Mann völlig perplex und schockiert, starrte nur vor sich hin. „Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich habe nur gespürt, wie mein Herz gepocht hat“, sagte Luke Mockridge danach.

Todesangst oder doch Fake?

Einen Punkt gab’s für die Angst – und auf Twitter danach wilde Diskussionen: War das nun echt?

Denn wir erinnern uns: Im Dezember 2019 wurde Sophia Thomalla aus einem Hubschrauber geschubst – danach gab es Fakevorwürfe – sie wusste wohl vorher Bescheid. Und: Reporter des NDR wiesen Joko und Klaas auch Fakes bei anderen Formaten nach.