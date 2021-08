„Diese Leute besitzen dich“: Warum Cameron Diaz Hollywood den Rücken kehrte

Los Angeles –

Cameron Diaz ist im Hollywood-Ruhestand – und hat endlich ihren Frieden gefunden. In einem Interview packt die bekannte Schauspielerin aus „Verrückt nach Mary“ jetzt aus und spricht über die Schattenseiten ihres Erfolgs.

Seit 2015 ist Cameron Diaz raus aus dem Schauspiel-Business, hat Hollywood den Rücken gekehrt. Ihr Projekt seitdem: Zeit für sich selber und die Familie haben. Die Schauspielerin heiratete Anfang 2015 den Musiker Benji Madden, Gitarrist und Sänger der amerikanischen Band „Good Charlotte“.

Cameron Diaz nimmt sich Zeit für ihre Familie

Anfang des Jahres verkündete das Paar die Geburt von Tochter Raddix. In einem Interview in der Serie „In Goop Health: The Sessions“ mit Kollegin Gwyneth Paltrow verriet Diaz jetzt, die Karriere beendet zu haben, fühle sich an „wie Frieden“.

Die Dreharbeiten und die permanente Öffentlichkeit haben der Schauspielerin zu schaffen gemacht. Der Rummel um ihre Person habe sie „überwältigt“. „Diese Leute besitzen dich“, sagte Diaz über die Leute am Filmset. Monatelang sei man zwölf Stunden vor Ort, man habe keine Zeit mehr für sich selbst. Ihr sei klar geworden, dass sie Teile ihres Lebens an andere Menschen abgegeben habe. „Ich ließ keinen Platz für mein Privatleben. Ich musste die Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen.“

Und die Verantwortung für ihr Kind: Die Geburt ihrer Tochter sei „das Beste, was Benj und mir je passiert ist“, sagte die Schauspielerin kürzlich. (wb)