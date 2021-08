„Die Welt hat keine Ahnung“: Das sagt Vater Jamie zu #FreeBritney

Los Angeles –

Seit Monaten machen sich die Fans große Sorgen: Sie glauben, dass Britney Spears gegen ihren Willen manipuliert und festgehalten wird – vor allem von ihrem Vater, der nach Britneys Zusammenbruch vor zwölf Jahren die Vormundschaft für die 38-Jährige übernommen hatte. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich? Jamie Spears hat sich nun erstmals zu #FreeBritney-Bewegung geäußert.

In verschmiertem Make-up soll die Aufforderung stehen, den Notruf zu wählen, und ein gelbes Oberteil wurde als ein Zeichen dafür gedeutet, dass die Sängerin gefangen gehalten wird: Unter den Fotos auf Britney Spears’ Instagram-Kanal überschlagen sich seit Monaten die besorgten Kommentare ihrer Follower und Fans.

Sie wollen der Pop-Prinzessin helfen und dafür sorgen, dass sie von Anwälten unterstützt wird, um sie aus der jahrelangen Vormundschaft zu befreien – das Ganze unter dem Hashtag „Free Britney“.

Jamie Spears ist seit Jahren Britneys Vormund

Der Hintergrund: Vater Jamie übernahm nach Britneys Zusammenbruch vor zwölf Jahren die Vormundschaft für seine Tochter – und damit auch die komplette Kontrolle über ihre medizinischen und geschäftlichen Angelegenheiten sowie das Vermögen. Britney soll nur ein monatliches Taschengeld bekommen haben – das angeblich auch dürftig ausgefallen sein soll.

Ende vergangenen Jahres gab Jamie – aufgrund von gesundheitlichen Problemen – die Vormundschaft an eine seiner Mitarbeiterinnen ab. Jetzt, im August, soll über die Vormundschaft erneut verhandelt werden.

Jamie Spears ist schockiert von der Aggressivität von #freeBritney

Gegenüber dem Promi-Portal „Page Six“ bezeichnete Jamie Spears den Hashtag und seine Anhänger, die sich der Rettung seiner Tochter verschrieben haben, nun als „einen Witz“. Für ihn sei vor allem die Aggressivität der #FreeBritney-Bewegung schockierend: „Menschen werden verfolgt und erhalten Morddrohungen. Es ist schrecklich. Wir wollen keine solchen Fans“, so Spears weiter.

Und was ist an den Vorwürfen dran? „Alle diese Verschwörungstheoretiker wissen überhaupt nichts. Die Welt hat keine Ahnung“, so Jamie Spears. Es sei Sache des kalifornischen Gerichts, zu entscheiden, „was für meine Tochter am besten ist. Es geht niemanden etwas an.“ Er würde seine Tochter lieben und die Angelegenheit sei eine Familiensache.

Jamie Spears: „Die Welt hat keine Ahnung“

Der 68-Jährige stand im Zusammenhang mit der Vormundschaft für seine Tochter auch immer in der Kritik, sich an ihrem Vermögen bereichert zu haben.

Doch auch diese Vorwürfe weist Spears von sich: „Ich muss jedes Jahr jeden ausgegebenen Cent dem Gericht melden“, erklärte er. „Wie zum Teufel hätte ich da etwas stehlen können?“ (alp)