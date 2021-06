„Der Bachelor“: Kandidatin will Sebastian nicht küssen, das hat direkt Folgen

Köln –

RTL hat ihn für würdig befunden, junge Single-Damen zu umgarnen: und Sebastian Preuss (29) knutscht sich auftragsgemäß durch die Schar an liebestollen „Bachelor“-Kandidatinnen (hier lesen Sie mehr).

Bislang waren die Ladys auch nur allzu willens, sich von dem Boxer becircen zu lassen. Doch damit ist in Folge fünf (abrufbar bei TVNow) Schluss.

Denn während der „Bachelor“ wieder mal die Lippen für die nächste Auserwählte spitzt, um herauszufinden, „wie nah komme ich der Frau“, kassiert er eine unerwartete Abfuhr.

„Der Bachelor“: Linda will Sebastian Preuss nicht knutschen

Mundgeruch ist nicht der Grund, warum Linda ihn nicht knutschen will. Sie möchte halt keine Wander-Trophäe sein. Damit hat der Münchner Unternehmer nicht gerechnet. Und für die „Bachelor“-Kandidatin hat die Kuss-Verweigerung drastische Konsequenzen.

Sebastian möchte, dass die Frauen um ihn kämpfen. Er ist diese Woche schwer enttäuscht: „Ein paar Mädchen, finde ich, haben sich so zurückgelehnt. Ich erwarte mir mehr.“ Aber es kommt für den Rosenkavalier noch dicker.

Sebastian und Linda. Er wollte beim Date mehr, sie jedoch nicht. TVNOW Foto:

Weil er mehr Action will, lädt er kurzerhand eine seiner Favoritinnen zum Einzeldate ein: Linda (24) aus Essen. Die beiden verbringen sogar ein paar kuschelige Stunden in einem Hotel zusammen. So weit, so gut.

Nach einer entspannenden Massage will es der „Bachelor“ dann wissen und die rassige Schönheit im Pool küssen − doch sie will nicht: „Soweit ich es mitbekommen habe, hast du schon einige hier geküsst“, erklärt sie und fügt entschieden hinzu: „Ich möchte halt nicht eine von vielen sein.“

Da guckt Sebastian nur hilflos drein. So hatte er sich die Nacht mit Linda nicht vorgestellt. Dumm gelaufen. „Ach, kacke“ sagt er enttäuscht und versucht Linda noch mit der Aussicht auf eine gemeinsame Nacht im Hotel zu locken. Doch vergebens.

„Die Linda hat mir schon den Kopf verdreht“, meint Sebastian, aber Lindas Kuss-Abfuhr gibt dem Blondschopf zu denken. Zwar will Linda „um ihn kämpfen“, aber der Boxer zieht in der 5. Nacht der Rosen die Konsequenzen aus dem Kuss-Debakel.

„Der Bachelor“: Denise-Jessica zickt wieder rum, und Desiree will abreisen

Aber nicht nur die Lippen des „Bachelors“ spitzen sich von Mal zu Mal zu, sondern auch die gesamte Lage in Mexiko. Denise-Jessica (26) zickt wieder rum. „Ich hab‘ keinen Bock auf diese Scheiße“, keift sie lautstark. Sie fühlt sich von Sebastian vernachlässigt. „Ich brauche halt viel Aufmerksamkeit“, gesteht die Blondine entschuldigend. Zu spät. Sebastian ist schwer genervt von dem erneuten Ausraster.

Und Desiree (27, aus München) sucht das Gespräch. Sie hat keine Lust mehr auf Sonne, Strand und Sebastian und spielt mit dem Gedanken, abzureisen. Das möchte der 29-Jährige nicht so einfach hinnehmen. Diesmal schafft er es, eine Kandidatin von sich zu überzeugen. Desiree will bleiben. Damit ist die 5. Woche in Mexiko nicht ganz zum Flop mutiert.

Anna, Vanessa, Wioleta, Natali, Denise-Jessica, (stehend, v.l.), Linda, Jenny-Jasmin, Desiree und Wioleta (sitzend v.l.) warten gespannt auf die Entscheidung des Bachelors, welche der Ladys eine Rose erhält. TVNOW Foto:

„Der Bachelor“: Linda und Denise-Jessica müssen gehen

Sebastian zieht daher Bilanz: „Ich habe sehr viel herausgefunden über ein paar Mädchen, die mich anfangs sehr interessiert haben und wo ich jetzt wieder ins Schwanken gekommen bin.“ Dementsprechend fällt auch seine Entscheidung in der 5. Nacht der Rosen aus.

Favoritin Linda bekommt keine Rose! Ist das die Retourkutsche für den verweigerten Kuss? Nein, beteuert der Junggeselle. „Mir geht’s gut, weil ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war“, kommentiert Sebastian seine Wahl.

Denise-Jessicas muss ebenfalls gehen: ihr überdrehtes Verhalten war Sebastian offenbar zu viel. „Ich bin sauer und komme mir komplett verarscht vor“, giftet sie in Richtung des „Bachelors“. Der fand den Abend übrigens „mega“. Seine Ansage an die Mädels: „Das kann gerne so weitergehen.“ (sp)