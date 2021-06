„Bauer sucht Frau”: Alles aus: Traumpaar aus der letzten Staffel hat sich getrennt

Köln –

Bauer Burkhard (45) und seine Tanja galten für viele als absolutes Traumpaar. Die beiden lernten sich bei der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau” im Jahr 2019 kennen.

Sie hatten sogar darüber nachgedacht, zu heiraten – doch jetzt ist alles vorbei.

„Bauer sucht Frau”: Deswegen hat Tanja Schluss gemacht mit Burkhard

Gegenüber RTL erklärte Tanja den Grund für die überraschende Trennung: „Ende Dezember 2019 habe ich die Beziehung mit Burkhard beendet. Der Auslöser war letztendlich der schwere Autounfall meiner Tochter.”

Tanjas Tochter lag acht Tage auf der Intensivstation. Wie sie dem Sender weiter erklärte, habe Burkhard sie offenbar schwer enttäuscht. „Während dieser sehr schweren Zeit war Burkhard leider nicht für mich da und hat sich kaum gemeldet”, so die Hobby-Reiterin.

Sie wünsche sich einen Partner, der immer zu ihr hält und für sie da ist. „Nach reiflicher Überlegung habe ich erkannt, dass Burkhard leider nicht dieser Partner ist.”

Pferdewirt Burkhard und Tanja gehen getrennte Wege

Das Liebes-Aus scheint nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. „Der Unfall ihrer Tochter hat mich natürlich schockiert und betroffen. Ich wäre gerne bei Tanja und Patrizia gewesen, und Ich habe mich bemüht, jemanden zu finden, der sich um meinen Hof und die Tiere kümmert. Leider ist das für uns Selbständige sehr schwierig, spontan eine Vertretung zu finden. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich wünsche Patrizia eine baldige Genesung”, so Burkhard gegenüber RTL.

Die romantische Liebesgeschichte von Burkhard und Tanja hat ein tragisches Ende gefunden. TVNOW / Andreas Friese Foto:

Nun muss Bauer Burkhard mit Tanjas Entscheidung leben und den Trennungsschmerz bewältigen.

„Bauer sucht Frau“ läuft seit 2005

Seit 2005 suchen einsame Landwirte bei „Bauer sucht Frau“ nach der großen Liebe. Moderiert wird die RTL-Show von Inka Bause.

Nachdem sie sich per Brief beworben und den ersten Check der Kandidaten bestanden haben, müssen sich die angehenden Bäuerinnen in der Hofwoche beweisen und versuchen, das Herz des jeweiligen Bauern zu erobern.

Nach einer Woche gehen die Paare wieder getrennte Wege. Einige beginnen eine feste Beziehung oder heiraten gar, bei anderen springt der Funke nicht über. Wie es in der Liebe eben so ist. (cg)