„Baby“ ist wieder Single: „Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey lässt sich scheiden

„Mein Baby gehört zu mir“ – das kann Marvel-Schauspieler Clark Gregg nun nicht mehr über seine Frau, „Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey, sagen. Das Paar, das gemeinsam eine 17-jährige Tochter hat, lässt sich nach 19 Jahren Ehe scheiden.

Auf Instagram verkündete die 60-Jährige, die mit der Rolle der Frances „Baby“ Houseman im Filmklassiker „Dirty Dancing“ weltberühmt wurde, die Trennung von ihrem zwei Jahre jüngeren Mann. Die beiden gehen offenbar schon seit mehreren Monaten getrennte Wege.

Die Rolle ihres Lebens: Im Alter von 27 wurde Jennifer Grey in „Dirty Dancing“ an der Seite des bereits verstorbenen Patrick Swayze (†57) weltberühmt. pa/obs/RTL II Foto:

Jennifer Grey: „Wir werden immer eine Familie sein“

In ihrem Post schreiben sie und ihr Ex unter ein Pärchen-Foto aus glücklicheren Tagen: „Nach 19 gemeinsamen Jahren haben wir uns im Januar getrennt und wussten schon damals, dass wir immer eine Familie sein würden, die einander liebt und schätzt. Wir sind zutiefst dankbar für das Leben, das wir miteinander geteilt haben und die wundervolle Tochter, die wir großgezogen haben.“

Die beiden beenden den Post mit: „Wir weinen, während wir das hier posten.“

Es scheint so, dass das Hollywood-Paar, trotz des Trennungsschmerzes, in Frieden auseinander gegangen ist – und es zu keiner schmutzigen Trennungsschlacht kommen wird. Eine echte Seltenheit in Hollywood-Kreisen. (alp)