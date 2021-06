„Ansagen aus dem Universum“: Wie wurde Nena zur „Querdenker“-Anhängerin?

Hamburg –

„Nur geträumt“? Leider nein. Und auch „Wunder gescheh’n“ in Sachen Corona derzeit eher nicht. Ob Nena deshalb die Augen vor der Realität verschließt – und sich in die Parallelwelt der Querdenker stürzt? Bestürzend ist es auf jeden Fall, dass die Sängerin (61) jetzt ganz offen mit Virus-Leugnern sympathisiert.

NDW-Dino Nena hat mit einem Instagram-Video, in dem sie schreibt „Danke Kassel“, für mächtig Wirbel gesorgt. Der Clip bezieht sich nämlich auf die Demonstration von teils gewaltbereiten Corona-Leugnern am vergangenen Samstag in der hessischen Stadt. Nun sind viele Fans betreten, betroffen und fragen sich: Macht Nena jetzt den Wendler? Oder eher: den Naidoo?

Verschwörungs-Vollprofi Xavier kennt sie seit vielen Jahren, saß mit ihm zwei Staffeln lang in der Jury der Casting-Show „The Voice of Germany“. Und die beiden sind nicht nur musikalisch auf einer Welle, sondern auch im verqueren Denken. Ihren Insta-Clip unterlegte Nena mit seinem neuesten Schwurbel-Song. Ein bisschen spleenig zu sein – das gehört bei Nena zum Markenkern.

Nena: Sängerin spricht von „Ansagen aus dem Universum“

„Ich bekomme definitiv klare Ansagen aus dem Universum”, sagte sie zum Beispiel mal in einem Interview. Gabriele Kerner, wie sie eigentlich heißt, spricht viel von Spiritualität und von der Freiheit und dem „unendlichen Potenzial“, das jeder in sich trägt. Dass sie im persönlichen Umgang häufig eher aufbrausend und reizbar als offen und tolerant ist, haben viele Menschen erfahren, die mit ihr zusammengearbeitet haben.

Dem Virus ist es bekanntlich aber schnuppe, ob irgendeine Nena seit über 40 Jahren auf der Bühne steht und an die große individuelle Freiheit glaubt. Und ob es ihr passt oder nicht, momentan ist es jenseits von okay, distanzlos und ohne Maske durchs Leben zu schunkeln.

Nena sprach im Herbst von „gesunden Menschenverstand“

„Ich bin offen für die Vielfalt an Möglichkeiten, es gibt so viel zu entdecken! Ich werde mich da sicher nicht einschränken“, sagte Nena vor Corona in einem Interview. Und das gilt offenbar noch: „Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben”, schrieb sie im Oktober auf Instagram, „und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt.“

Gesunder Menschenverstand – ernsthaft? Wenn Nena Männer und Frauen, die ohne Abstand und Maske gewaltbereit auf einer Demo marschieren, für Vertreter des gesunden Menschenverstands hält, dann freut sich Schwurbel-Obermufti Attila Hildmann sicher auf einen baldigen Anruf von ihr …