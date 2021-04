Zoff über Ausgangsbeschränkungen: Lauterbach knöpft sich Christian Lindner vor

Berlin -

Christian Lindner kritisiert wieder und wieder die geplante Notbremse der Bundesregierung. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, nutzt die Chance im Bundestag und macht dem FDP-Chef eine klare Ansage.

Lauterbach hat genug von Lindners ewigem Protest – und macht das im Bundestag mehr als deutlich: „Mit dieser Haltung, das wir uns hier gegenseitig kompliziert erklären, was alles in Deutschland nicht funktioniere, was aber im Ausland funktioniert hat – mit dieser Debatte kommen wir nicht weiter“, sagt der SPD-Politiker an Lindner gerichtet.

Bundestag: Lauterbach kritisiert Christian Lindner

Er appelliert an die FDP, genau wie an alle anderen Parteien: „Wir brauchen Pragmatismus und keine Gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert.“ Er bitte darum, dass man in der Ausgangssperre eine „notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme“ sehe. Es brauche auch zusätzliche Maßnahmen.

„In keinem Land ist es gelungen, eine Welle mit einer B.1.1.7.- Mutation noch mal in den Griff zu bekommen, ohne dass man nicht auch das Instrument der Ausgangsbeschränkungen genutzt hätte“, sagt Lauterbach.

Die SPD hat den Auftritt ihres Politikers bei Instagram gepostet – und Lauterbach kann sich vor Zuspruch kaum retten: „Was würde die SPD nur ohne Lauterbach machen?“, fragt ein Nutzer. „Karl for Kanzler“, postet ein anderer. Viele loben die Ruhe und Fachkenntnisse des Politikers: „Herr Lauterbach ist einfach nur zu bewundern, dass es ihm nicht mal zu viel wird, wieder und wieder alles herzubeten und das in ruhigem Ton“ und „Ihm kann keiner das Wasser reichen, erst recht nicht der Lindner!“ heißt es in dem Kommentaren.