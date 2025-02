Wird im Wahlkampf über die richtigen Themen gesprochen? Stimmen Sie ab!

Hitzig ist er bislang, der Wahlkampf. Allerdings dominieren zwei Themen: Migration und Wirtschaft. Alles andere findet kaum statt. So wurde nach dem „Quadrell“ am Sonntagabend zum Beispiel kritisiert, dass zwar Zeit für eine Frage zum Dschungelcamp war, aber nicht für das Thema Klimaschutz.

Auch Mieten und Wohnungsbau kommt kaum vor, genauso wie Umwelt- und Naturschutz generell oder die extrem heikle außenpolitische Lage und die Frage, ob und wie Deutschland massiv aufrüsten sollte. Und was ist mit Pflege und Gesundheit? Deshalb wollen wir von Ihnen wissen: Wird im Bundestagswahlkampf bislang über die richtigen und wichtigen Themen gesprochen?

Übrigens: Die Spitzenkandidaten der Parteien treffen diese Woche noch mehrfach im TV aufeinander. Los geht es heute Abend in der ARD-Wahlarena (ab 21.15 Uhr) mit Merz, Weidel, Scholz und Habeck, die Fragen aus dem Publikum beantworten sollen. Am Mittwoch treffen ab 20.15 Uhr. Merz und Scholz bei „Welt TV“ aufeinander. Am Donnerstag folgt die „Schlussrunde“ im ZDF (22 Uhr) mit den Kandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien. Das Finale gibt es dann am Samstag (20.15 Uhr) bei Pro7/Sat.1 mit dem „Wahl-Countdown“ mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel. (mn/mp)