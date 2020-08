Wirbel um Urlaubsfoto: Trotz Corona: Bundespräsident Steinmeier ohne Maske unterwegs

Berlin -

Die Aufregung ist riesig: Auf einem Urlaubsfoto, das zurzeit in den sozialen Medien kursiert, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ohne Maske und ohne Abstand zu sehen – also eher wenig „coronalike“. Dabei hatte er selbst nach den Corona-Demos in Berlin für mehr Verantwortungsbewusstsein plädiert. Nun entschuldigte sich Steinmeier öffentlich für seine Fahrlässigkeit.

Da war jemand in seinem Urlaub „oben ohne" unterwegs: Während er mit Ehefrau Elke Büdenbenderin in Südtirol urlaubte, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einem Foto ein wichtiges „Kleidungsstück" in Corona-Zeiten vergessen: Die Maske. Nun hat Steinmeier den Verstoß gegen die Hygiene-Regeln eingeräumt und sich entschuldigt.

Urlaub in Südtirol: Steinmeier entschuldigt sich für Verstoß gegen Hygiene-Regeln

„In meinem Urlaub bin ich beim Verlassen einer Bergalm dem spontanen Wunsch nach einem gemeinsamen Foto an der frischen Luft nachgekommen", so der Bundespräsident am Freitag in der „Süddeutschen Zeitung“.

Dabei sei die Abstandsregel nicht eingehalten worden. „Fünf Sekunden Unaufmerksamkeit, die ich mir selbst vorwerfe und die nicht hätte passieren dürfen“, sagte Steinmeier. „Das tut mir leid.“



Bundespräsidialamt: Foto zeige „das es nicht immer ideal klappt"

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten sich im Juli während ihres Urlaubs in Südtirol am Ende einer Wanderung mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und dessen Frau zum Abendessen auf einer Alm getroffen – die Gruppe saß auf der Terrasse. Dabei entstand das Foto, auf dem der in Südtirol geltende Schutzabstand von einem Meter nicht eingehalten wird und auch niemand eine Maske trägt.



Zuerst wurde es in der Lokalpresse veröffentlicht. Das Bundespräsidialamt erklärte dazu, grundsätzlich achte der Bundespräsident auch im Urlaub darauf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. An Orten, an denen das nicht möglich sei, trage er eine Mund-Nasen-Bedeckung. Das spontan entstandene Foto zeige, dass dies „nicht immer ideal klappt“.

Steinmeier hatte am Montag in einer Video-Botschaft auf die Demonstration von Kritikern der deutschen Corona-Politik in Berlin reagiert und die dortigen Verstöße gegen die Hygiene-Regeln kritisiert: „Die Verantwortungslosigkeit einiger Weniger ist ein Risiko für uns alle“, hatte Steinmeier gesagt. „Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler.“ (vd/dpa)