Wer sieht aus wie Olaf Scholz? Doppelgänger verzweifelt gesucht!

Wie sieht eigentlich Olaf Scholz aus, also rein äußerlich betrachtet? Absolut durchschnittlich, oder? Ein Allerweltsgesicht, schlumpfig-normal, wie viele andere halt? Von wegen! Der Kanzler ist unnachahmlich, eine absolute Ausnahme. Die Erfahrung macht gerade eine Doppelgänger-Agentur aus Mülheim an der Ruhr – dort sucht man seit Monaten verzweifelt ein Scholz-Double.

Für Agent Jochen Florstedt ist es ein unbegreifliches Rätsel: Seit der Bundestagswahl im Herbst 2021 sucht er nach Menschen, die Scholz ähnlich sehen. Gesicht, Mimik, Körperbau. So schwer kann das doch nicht sein, dachte er erst. Oh doch! Der erfahrene Double-Fahnder Florstedt hat fast schon kapituliert, er findet einfach keine Scholz-Kopie.

Bei mehr als 50 Bewerbungen war kein Scholz-Double dabei

Seit 1998 vermittelt Florstedt mit seiner Agentur Doppelgänger bundesweit an Film, Fernsehen und Firmen – mit Erfolg, wie er gegenüber der dpa stolz betont. Doch das aktuelle Scholz-Problem kann sich der Agent nicht erklären. Immerhin, so sagt er, sehe Olaf Scholz wie eine Million anderer Männer mit Halbglatze aus. „V-förmige Augenbrauen, der Kopf geht hinten etwas nach oben und der verschmitzte Blick“ – das sind die Merkmale des deutschen Bundeskanzlers. Und es war bei mehr als 50 Bewerbungen nicht ein Kandidat dabei, der das alles in sich vereinen konnte.

Wobei Florstedt bei einem Foto kurz elektrisiert war: Der Bewerber sah tatsächlich überzeugend scholzig aus. Bei einem Telefonat stellte sich dann aber raus, dass der Mann 15 Zentimeter größer und 30 Kilogramm schwerer war als Scholz. „Das kann ich nicht machen“, sagte Florstedt sich da.

Auch für das restliche Kabinett gibt’s bisher keine Double-Besetzung. Florstedt vermutet, dass viele potenzielle Doppelgänger wohl Angst vor bösen Kommentaren auf Social Media hätten.

Ursula Wanecki, Kanzlerinnen-Double, ging mit Angela Merkel gemeinsam in den Ruhestand.

Was das angeht, war Ursula Wanecki aus Attendorn furchtlos und pragmatisch wie ihr Ebenbild: Mehr als zehn Jahre lang war sie als Angela-Merkel-Double unterwegs. Die einstige Büroangestellte fand es großartig: „Es hat sich für mich eine Welt geöffnet, welche ich mir nie erträumt habe!“ Ihre Zeit als „Kanzlerin“ war für sie „ein riesiges Abenteuer“, sagte sie dem WDR. Sie ist mit Frau Merkel jetzt in den verdienten Ruhestand gegangen. (dpa/miri)