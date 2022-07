Rock-Festival: Hier feiert eine europäische Regierungschefin

Olaf Scholz in Ledermontur bei Rock am Ring? Angela Merkel als Rockerbraut auf dem Hurricane-Festival? Irgendwie schwer vorstellbar. In Finnland aber präsentierte sich die Ministerpräsidentin Sanna Marin genau so auf dem Ruisrock-Festival. Das veröffentlichte ein entsprechendes Bild auf Instagram. Und die Rock’n’Roll-Regierungschefin wird dafür im Netz gefeiert.

Lederjacke, Shorts, Stiefel – und der Blick und der Gang wie aus Germanys Next Topmodel: Auf den ersten Blick reibt man sich dann doch die Augen: Ist das wirklich Sanna Marin? Vor einigen Tagen noch rang sie auf internationalem Parkett um die historische Entscheidung, dass ihr jahrzehntelang neutrales Land doch der NATO beitreten wird, wegen der russischen Bedrohung an der Ostgrenze des Staates.

Olaf Scholz in Ledermontur? Schwer vorstellbar

Allerdings passt das Bild auch deutlich besser zu Marin als etwa zu unserem Kanzler. Mit mittlerweile 36 Jahren gehört sie immer noch zu den jüngsten Regierungschefinnen weltweit. Zuletzt begeisterte sie die Finnen mit ihrem Sommerkleid auf der Pride-Parade in Helsinki, auf der die LGBTQ-Gemeinde für gleiche Rechte für Schwulen, Lesben und andere auf die Straße geht – Marins zunächst alleinerziehende Mutter zog die Tochter später mit ihrer Partnerin auf.

Im Dezember vergangenen Jahres gab’s auch mal medial und von der finnischen Öffentlichkeit auf den Deckel für die „Rockerbraut“: Obwohl Außenminister Pekka Haavisto positiv auf Corona getestet worden war, ging sie mit ihrem Mann und Freunden bis in die Morgenstunden feiern. Fotos aus einem Musikclub in Helsinki gingen durch die Presse. Sie entschuldigte sich reumütig, ihr sei nicht klar gewesen, dass sie sich trotz Kontakt mit einem Infizierten habe isolieren müssen.

Gerade dieses Menschelnde scheint den Finnen zu gefallen. „Heiß!“ war der häufigste Kommentar unter dem Ruisrock-Bild. (km)