Wahl-O-Mat: So viele Aufrufe wie noch nie

Seit 2002 können Wähler online vor ihrer Entscheidung ihre Positionen mit denen der Parteien vergleichen. Diesmal ist der Bedarf besonders groß.

Die Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 23. Februar hat einen Nutzungsrekord aufgestellt. Das interaktive Online-Angebot hat fünf Tage vor der Bundestagswahl mit mehr als 21,5 Millionen Nutzungen die bisherige Bestmarke von 21,3 Millionen Nutzungen von der Bundestagswahl 2021 übertroffen, wie die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mitteilte. Erfahrungsgemäß werde der Wahl-O-Mat in den Tagen vor der Wahl noch einmal stark nachgefragt.

Das Angebot war am 6. Februar gestartet und in den ersten 24 Stunden mehr als neun Millionen Mal genutzt worden. Mit dem Online-Tool können Wählerinnen und Wähler ihre Position mit der aller 29 zur Wahl antretenden Parteien in 38 Thesen vergleichen. Sie können den Thesen zustimmen, sie ablehnen, sich neutral positionieren oder sie überspringen. Ein Prozentwert zeigt abschließend den Grad der Übereinstimmung an. (dpa/mp)