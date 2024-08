Waffenrecht: Diese Verschärfung plant Nancy Faeser

Angriffe mit Messern hatten zuletzt zugenommen, jetzt will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Waffenrecht verschärfen – und hat schon genaue Pläne.

Angesichts einer Zunahme von Messerangriffen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Waffenrecht weiter verschärfen. Im neuen Waffenrecht werde sie „den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken“, kündigte sie in der „Bild am Sonntag“ an.

Nur noch Klingenlänge von sechs Zentimetern erlaubt

In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. „Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot schaffen. Entsprechende Waffenrechtsänderungen werden wir in Kürze vorlegen“, sagte Faeser. Zudem rief sie die Kommunen dazu auf, mehr Waffen- und Messerverbotszonen zu verhängen.

Das könnte Sie auch interessieren: Huch! Olaf Scholz‘ bester Mann in Berlin will plötzlich nach Eimsbüttel

Im vergangenen Jahr wurden laut Polizeistatistik 8951 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung bekannt, bei denen Messer zum Einsatz kamen, entweder um jemanden zu verletzen oder damit zu drohen – ein Anstieg um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bundespolizei registrierte laut dem Bericht der „Bild am Sonntag“ im ersten Halbjahr 2024 erneut mehr Messerangriffe – vor allem an Bahnhöfen. (dpa/mp)