Von wegen Abrüstung: Russland positioniert Kampfflieger an Ukraine-Grenze

Russland fährt voll auf: Laut einem Bericht der „New York Times“ hat Präsident Wladimir Putin jetzt auch Kampfflugzeuge, Transporthubschrauber und Helikopter an der Grenze zur Ukraine positioniert.

Mehr als 100.000 Soldaten befinden sich schon an der Grenze zum Nachbarland. Laut dem Bericht der US-Zeitung hat sich die Verlegung der Truppen an die Grenze allerdings verlangsamt. Es war erwartet worden, dass im Dezember und Anfang Januar bis zu 175.000 Soldaten dort stationiert werden könnten.

Bodenoffensive noch im Februar möglich

Laut dem Bericht ist das Zeitfenster für eine Invasion wegen der Temperaturschwankungen allerdings begrenzt. Truppenbewegungen mit schwerem Gerät sind nämlich bei frostigen Temperaturen leichter möglich – im Frühjahr wird der Boden für solche Aktionen zu schlammig. Der Winter ist bisher eher mild. Solange der Boden nicht gefriert, müssten die Russen warten, so die „New York Times“. Eine Bodenoffensive könnte im Februar möglich sein.

Am Montag trafen sich Vertreter Russlands und der USA in Genf. Auch nach den mehrstündigen Gesprächen gab es bezüglich der Ukraine-Krise keine Annäherung. Die USA und das westliche Verteidigungsbündnis Nato verlangen einen Abzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine. Russland fordert einen US-Truppen- und Waffenabbau in Europa und eine Zusicherung, dass die Nato nicht weiter nach Osten ausgedehnt wird. (miri)