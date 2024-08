Neue Umfrage: Harris in wichtigen US-Bundesstaaten vor Trump

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris liegt neuen Umfragen zufolge in drei für die Wahl besonders wichtigen Bundesstaaten vor ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump.

In den am Samstag veröffentlichten Umfragen der „New York Times“ und des Siena College liegt sie in den Swing States Michigan, Pennsylvania und Wisconsin derzeit vier Prozentpunkte vor Trump. Bei ihrer Tour durch die möglicherweise entscheidenden Wechselwähler-Staaten griff die Vizepräsidentin ihren Rivalen bei zentralen Themen wie Einwanderung, Abtreibung und Klimawandel scharf an.

Harris in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin vor Trump

Die Umfragen sehen Harris in den drei bevölkerungsreichen Staaten des Mittleren Westens bei 50 Prozent. Trump käme demnach auf 46 Prozent der Wählerstimmen. Nach dem auf Wahlmännern und -frauen basierenden US-Wahlsystem gelten die drei Bundesstaaten für beide Parteien als Schlüssel zum Sieg. In den sogenannten Swing Staates, die nicht klar einem der beiden politischen Lager zugeordnet werden können, werden US-Präsidentschaftswahlen oft entschieden.

Die neue WochenMOPO vom 9. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Masche mit den möblierten Zimmern: Während Hamburg zögert, geht Berlin gegen die hohen Mieten vor

– Nach Brandbrief von Mitarbeitern: UKE trennt sich von Chefarzt

– Verprügelt, bespuckt und bepöbelt: Immer mehr Angriffe auf Hamburgs Retter

– 20 Seiten Sport: Wie schafft der HSV dieses Jahr den Aufstieg? Was erwartet St. Pauli diese Saison? Und: Das große MOPO-Zeugnis für Hamburgs Olympia-Athleten

– 24 Seiten Plan7: Interview mit Jan Delay vor seinem Konzert auf der Trabrennbahn. Plus Ticket-Verlosung!

Damit kehren sich die Umfrageergebnisse in den drei Bundesstaaten um, in denen Trump fast ein Jahr lang entweder gleichauf mit oder knapp vor dem amtierenden Präsidenten Joe Biden lag, der im vergangenen Monat angesichts seiner Altersschwäche seine Kandidatur aufgab und seither seine Vizepräsidentin Harris unterstützt.

Im Bundesstaat Pennsylvania schnellte die Beliebtheit von Harris bei den registrierten Wählern und Wählerinnen in nur einem Monat um zehn Prozentpunkte in die Höhe, wie die Umfrage von „New York Times“ und Siena College ergab. Wähler sagten demnach, Harris sei intelligenter als Trump und geeigneter, das Land zu regieren.

Bis zur Präsidentschaftswahl am 5. November kann sich aber noch viel ändern. Der neuen Umfrage zufolge bevorzugen die Wählerinnen und Wähler bei den Themen Wirtschaft und Einwanderung weiterhin Trump, während Harris bei der Frage, wem beim Abtreibungsthema mehr zu vertrauen sei, 24 Prozentpunkte vor Trump liegt.

Donald Trump beim Parteitag der Republikaner picture alliance / ASSOCIATED PRESS | J. Scott Applewhite Donald Trump beim Parteitag der Republikaner

Harris absolvierte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit ihrem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, Tim Walz, Wahlkampfauftritte in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan und dem ebenfalls hart umkämpften Nevada, wo die beiden zuletzt am Samstagabend in Las Vegas auftraten.

In der kommenden Woche wird es erstmals seit dem Beginn von Harris‘ Wahlkampf einen gemeinsamen Auftritt mit dem 81-jährigen Biden geben. Bei der Veranstaltung am Donnerstag in Maryland wird es laut einer Ankündigung des Weißen Hauses vor allem um das Thema Inflation gehen. Vom 19. August an soll die Nominierung des Duos Harris/Walz offiziell auf dem großen Parteitag der Demokraten in Chicago besiegelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kamala Harris gegen Donald Trump: Duell bei der US-Wahl steht fest

Die Umfragen der „New York Times“ und des Siena College wurden zwischen dem 5. und 9. August erhoben, in jedem der drei Bundesstaaten wurden mindestens 600 Wählerinnen und Wähler befragt. Beobachter warnen die Demokraten vor zu großer Euphorie, da Trump in den landesweiten Umfragen weiter in Führung liegt. (afp/dpa)