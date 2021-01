Unfassbare Szenen in den USA: Hier stürmen die Trump-Anhänger das Kapitol

Es sind erschreckende Bilder, die aus Washington D.C. um die Welt gehen. Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben in der US-Hauptstadt am frühen Mittwochabend (Ortszeit) das Kapitol gestürmt. Aufnahmen zeigen, wie einer Frau dabei in den Oberkörper geschossen wurde. Die Sitzung des Kongresses wurde unterbrochen, hochrangige Politiker in Sicherheit gebracht. Verschiedene TV-Sender zeigten Bilder von Protestierenden, die durch den Raum gingen oder sich auf Stühlen niederließen. In den Fluren schwenkten Trump-Anhänger Flaggen, Menschen suchten Schutz auf der Tribüne des Repräsentantenhauses.

