Unfalltragödie in Bayern: Junger FDP-Politiker stürzt mit Flugzeug in den Tod

München –

Es ist eine Tragödie, die viele Fragen aufwirft: In der Nacht vor Heiligabend ist der 28-jährige, bayrische FDP-Politiker Cenk Genc, Mitglied im Bezirks­ausschuss Schwanthalerhöhe, mit einem Flugzeug in Nordbayern abgestürzt. Er starb in einem dunklen Wald nahe Pegnitz.

Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr war Genc alleine mit einer Cessna 172 am Flugplatz in Landshut in Richtung Norden gestartet. Er wollte zu seiner Freundin nach Kulmbach fliegen.

Tödlicher Unfall: Die Absturzursache ist unbekannt

Unklar ist, was dann passierte. Fest steht: In Oberfranken bricht der Kontakt zu Pilot und Maschine ab. Die Cessna sendet ein Notsignal. Mithilfe des im Flugzeug verbauten Notsenders kann die Polizei die letzte Position des Fliegers nordwestlich von Pegnitz (Kreis Bayreuth) ermitteln.

Das könnte Sie auch interessieren: Pilot fliegt besondere Route und setzt Zeichen in der Pandemie

Feuerwehren, Polizei, Bergwacht, Hubschrauber: Über 100 Einsatzkräfte suchen nach dem Flugzeug. Um 21.55 Uhr dann der traurige Fund unweit der A9: Hier liegt das Wrack, der Pilot ist tot.

Auf Facebook schreibt die FDP München: „Wir werden Cenk als engagierten Kommunalpolitiker und großartigen Menschen in Erinnerung behalten. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden dich vermissen!“ (miri)