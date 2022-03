Ukraines First Lady Olena Selenska: Das ist die Frau an Selenskyjs Seite

Lebt er noch? Gut möglich, dass dies seit Tagen die erste Frage ist, mit der Ukraines First Lady Olena Selenska (44) morgens aufwacht. Die Frau von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) bangt mit den zwei gemeinsamen Kindern an einem geheimen Ort fern von Kiew um das Schicksal ihres Mannes, ihrer Familie, ihres Landes. Wer ist die Frau, die dem Präsidenten in den dunkelsten Tagen seines Lebens beisteht?

Fotos von Zerstörung, Soldat:innen, aber auch eines Säuglings, der während der Angriffe in einem Kiewer Luftschutzbunker geboren wurde und für viele Ukrainer:innen zu einem Symbol der Hoffnung wurde: Olena Selenska bleibt gerade nichts außer Instagram, um mit ihrem Volk zu kommunizieren.

Während ihr Mann täglich Video-Botschaften in Kiew aufnimmt, ist seine Frau mit Sohn Kiril (9) und Tochter Aleksandra (17) an einem geheimen Ort. „Nach unseren Informationen hat der Feind mich als Ziel Nummer eins ausgemacht. Und meine Familie als das Ziel Nummer zwei“, so Selenskyj vergangene Woche.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj: Frau Olena steht fest zu ihm

Genau wie ihr Mann ruft auch die First Lady ihr Volk zu Entschlossenheit und Kampfesgeist auf, um diesen Albtraum irgendwie zu überstehen. Auch sonst geht das Paar, das sich 1995 an der Uni kennenlernte und 2003 heiratete, im Gleichschritt. Olena steht hinter ihrem Mann, stärkt ihn und setzt sich als First Lady für Kinder-Gesundheit, Chancengleichheit und Kulturdiplomatie ein.

Mit der öffentlichen Rolle hat sie sich arrangiert – ihr Lebensplan hatte einst anders ausgesehen. Eigentlich wollte die 44-Jährige Architektin werden, doch auf der Uni entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben und begann, die Drehbücher für die Kabarettgruppe ihres späteren Mannes zu schreiben.

Als ihr Mann darüber nachdachte, in die Politik zu gehen, war sie strikt dagegen. „Mir wurde klar, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen würden“, sagte sie der ukrainischen „Vogue“ 2019.

Von seiner Kandidatur erfuhr sie aus den sozialen Medien. „Mein Mann weiß, wie man überrascht. Aber im Ernst, wir haben schon lange über dieses Thema gesprochen, und ich habe gesagt, dass ich ihn immer unterstützen werde.“ Unterstützung, die er gerade jetzt braucht.