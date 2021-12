Er ist Patriot mit einer starken Verbundenheit zu Hamburg: Vitali Klitschko hat die Bundesregierung aufgefordert, die Ukraine gegen einen möglichen russischen Angriff zu unterstützen. Der ehemalige Boxweltmeister ist seit 2014 Bürgermeister in Kiew.

„Die neue Bundesregierung muss verstehen, dass Hilfe für unser Land noch nie so wichtig war“, schrieb Klitschko nun in „Bild“. Die Lage sei „sehr, sehr ernst“. Die Ukraine benötige internationale Unterstützung und militärische Hilfe. Russland hat bis zu 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Präsident Wladimir Putin sprach kürzlich von einem „Völkermord“, der in der Ukraine vor sich gehe.

Ukraine: Wladimir Klitschko bereitet sich auf Krieg vor

„Als Soldat habe ich einst geschworen, das Land zu verteidigen und bin auch jetzt bereit, für mein Mutterland zu kämpfen“, erklärte Klitschko. Als Bürgermeister organisiere er den Zivilschutz der Hauptstadt. Seine Behörden hätten bereits die Rekrutierung und Ausbildung von Reservisten der Territorialen Verteidigungsbrigade intensiviert.