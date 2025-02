Trump postet bizarres KI-Video zur „Zukunft“ des Gaza-Streifens

Wolkenkratzer und Tesla-Autos leuchten in der Sonne, es regnet Geld und Trump wird als Held gefeiert. Der US-Präsident teilt seine absurde Vision des Gaza-Streifens, oder wie er es nennt „Trump Gaza“, in den sozialen Medien – und erntet Kritik.

Mit Cocktailgläsern und in Badehose liegen Donald Trump und Benjamin Netanyahu am Strand. Die Sonne scheint ihnen auf den Bauch. Kinder rennen über den Sand, Geldscheine regnen auf sie herab. Was klingt wie ein völlig absurder Traum mit unpassenden Protagonisten, ist die Vorstellung, die Donald Trump von der Zukunft des Gaza-Streifens zu haben scheint.

“Trump Gaza”.



Yes, President @realDonaldTrump did just post this Gaza AI video on his social media platforms. And yes it does include this image of him and PM Netanyahu. pic.twitter.com/l40bBkV5P0