Trump-Boom vorbei: Digitalwährung Bitcoin verliert drastisch an Wert

Mit der Wahl von Donald Trump schienen goldene Krypto-Zeiten anzubrechen. Doch seit seiner Amtseinführung bewegt sich der Bitcoin-Kurs vor allem bergab – auch wegen eines spektakulären Diebstahls.

Die Kryptowährung Bitcoin hat seit ihrem Allzeithoch zum Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump fast 20 Prozent an Wert in US-Dollar verloren. Von Montag auf Dienstag sackte der Bitcoin-Kurs unter die Schwelle von 90.000 US-Dollar und landete zwischenzeitlich bei ungefähr 87.600 US-Dollar. Allein in den vergangenen fünf Tagen hat der Bitcoin um knapp 9 Prozent an Wert verloren.

Kurs sinkt durchgehend

Bitcoin war am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar auf das bisherige Rekordhoch von 109.356 US-Dollar gestiegen. Seitdem ist der Kurs fast durchgehend gesunken.

Aktuell gaben auch die Digitalwährungen aus der zweiten Reihe, Ethereum und Solana, stark nach. Ethereum fiel im Vergleich zum Vortag um 12,7 Prozent auf 2380 US-Dollar, Solana stürzte um 14,8 Prozent auf 136 US-Dollar ab.

Rasante Rally gestoppt

Vor dem Wahlsieg des Republikaners notierte der Bitcoin noch bei rund 70.000 Dollar. Die Investoren versprachen sich, dass der Wahlsieger Donald Trump eine kryptofreundliche Regulierung umsetzen wird. Allerdings wurden seit dem Amtsantritt einige Erwartungen enttäuscht. So hat Trump bislang keine nationale Bitcoin-Reserve im Staatshaushalt der USA eingerichtet, die sich viele Bitcoin-Befürworter erhofft hatten.

Zuletzt drückten Äußerungen von Trump zu seiner Wirtschaftspolitik die Stimmung. Der US-Präsident sagte am Montag, dass die geplanten Strafzölle gegen Mexiko und Kanada „voranschreiten“ würden. In der Folge gaben die Aktien- und Kryptomärkte nach.

Vermutlich größter Krypto-Coup aller Zeiten

Die Kurse der Digitalwährungen werden außerdem durch einen spektakulären Krypto-Diebstahl belastet – vermutlich dem größten Krypto-Coup aller Zeiten: Am vergangenen Freitag gelang es Cyberkriminellen, Digitalgeld im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar beim Dienstleister Bybit illegal abzuschöpfen. Dabei wurden die Bybit-Verantwortlichen bei einer Routine-Transaktion getäuscht, sodass das Guthaben nicht in einem Wertespeicher von Bybit landete, sondern an eine unbekannte Adresse umgeleitet wurde. Bei dem Hack wurden demnach 401.000 Währungseinheiten Ethereum entwendet. (dpa)