Trump attackiert Popstar: „Ich hasse Taylor Swift“

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erneut die Sängerin Taylor Swift attackiert. „Ich hasse Taylor Swift“, schrieb der Ex-Präsident am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social. Weitere Angaben fügte er seiner in Großbuchstaben verfassten Botschaft nicht hinzu.

Swift hatte kurz nach der TV-Debatte am Dienstag zwischen Trump und seiner Rivalin Kamala Harris verkündet, dass sie bei der Wahl am 5. November für die Kandidatin der Demokraten stimmen werde. Trump reagierte verärgert und erklärte, dass die 34-jährige Sängerin für ihre Stellungnahme „wahrscheinlich einen Preis zahlen“ werde auf dem Musikmarkt.

Swift hat in den Onlinenetzwerken hunderte Millionen Anhänger, ihr Instagram-Post nach dem TV-Duell wurde von mehr als zehn Millionen Fans gelikt. „Auf Taylor Swift loszugehen ist eine wirklich schlechte Wahlkampfstrategie“, schrieb eine Nutzerin am Sonntag im Onlinedienst X. Bei den MTV Video Music Awards bekräftigte Swift am Mittwoch ihren Aufruf, sich für die Präsidentschaftswahl registrieren zu lassen. (mp/afp)