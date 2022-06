Trotz Verbots in den USA – Pelosi erhält Kommunion im Vatikan

Was ihr in der Heimat verwehrt wird, ist für den Heiligen Stuhl offenbar kein Problem: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, soll laut US-Medien im Vatikan die Heilige Kommunion erhalten haben. In den Staaten war sie zuletzt in den Schlagzeilen, weil ihr genau dies verboten worden war.

Die Demokratin setzt sich in den USA für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ein. Das war zuletzt vom Obersten Gerichtshof gekippt worden. Der Erzbischof von San Francisco hatte die 82-Jährige darauf von der Heiligen Kommunion ausgeschlossen. In ihrer Heimatstadt wurde der Katholikin verwehrt, die Oblate zu erhalten, die den Leib Christi repräsentieren soll.

Vatikan veröffentlicht Bilder von Pelosi mit dem Papst

Der Vatikan hingegen veröffentlichte Fotos von Pelosi bei einem Gottesdienst, den Papst Franziskus persönlich abhielt. Ein Priester soll ihr dabei auch die Kommunion gespendet haben.

US-Präsident Joe Biden will das Gerichtsurteil per Gesetz umgehen. Gestern dann ein neuer Schlag vom Supreme Court: Der Umweltbehörde werden Kompetenzen entzogen, mit denen der Klimawandel bekämpft werden soll. (km)