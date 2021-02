Trotz Inzidenz von 85: Hundert CDU-Delegierte treffen sich ohne Maske – in einem Raum!

Dessau -

Regeln sind da, um gebrochen zu werden – das scheint zumindest das Motto der CDU Sachsen-Anhalt zu sein. Während die Partei auf ihrer Homepage predigt, sich an die Maßnahmen zu halten, tagen die Delegierten ohne Maske in einem Raum.

Am Wochenende kamen in Dessau hundert Delegierte der CDU zu ihrem Landesparteitag zusammen und wählten Regierungschef Reiner Haseloff (67) zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, so berichtete die „Bild“.

Dessau: Hundert CDU-Delegierte tagen in einem Raum ohne Maske

Zur Erinnerung: Am 10. Februar hatten die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt beschlossen, dass die Normal-Bürger selbst Besuche bei Verwandten „zu unterlassen“ hätten. Der Inzidenzwert in Dessau liegt derzeit bei 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Restaurants, Kinos und der Einzelhandel müssen dicht bleiben.



Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht zielführend“ – Amtsärzte kritisieren Inzidenz-Politik der Regierung scharf

Die Partei versuchte sich nun zu rechtfertigen: Es waren keine Gäste zugelassen und die Teilnehmer wurden „vor Ort getestet“ oder mussten einen aktuellen Negativ-Test vorlegen.

Kubicki kritisiert CDU-Politiker scharf

Die Kritik folgte prompt: „Maximal unsensibel und eine intellektuelle Zumutung“, kritisiert Bundestags- und FDP-Vize Wolfgang Kubicki (68). Dass beim Parteitag „offensichtlich keine Maskenpflicht eingefordert wurde“, passe nicht „zu einer Zeit, wo politische Entscheidungsträger auch der CDU anderen härteste Grundrechtsbeschränkungen auferlegen.“

Auch der SPD-Rechtsexperte Florian Post (39) empört sich über die „Doppelmoral“ der Partei. „Anderswo machen Schulen, Kinos, Kneipen nicht mal bei Inzidenz 35 auf. Aber die CDU tagt selbst beim Inzidenz-Wert 85 ohne Maske und Abstand. So verspielt Politik jede Glaubwürdigkeit.“ (vd)