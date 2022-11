„Tier“: Trump hetzt gegen Pelosi – und kündigt „sehr große Mitteilung“ an

Ex-US-Präsident Donald Trump hetzt seine Anhänger weiter auf – vor allem gegen die Parlamentsvorsitzende Nancy Pelosi, auch nachdem deren Ehemann bei einer Attacke im Haus des Paars verletzt wurde. Nun bezeichnete er die 82-Jährige als „Tier“ – und gab den Gerüchten um eine erneute Präsidentschaftskandidatur neuen Zündstoff.

Während am Dienstag in den USA die Wahlen zu den Midterms laufen – und die Ergebnisse in aller Welt mit Spannung erwartet werden – tut Trump das, was er am liebsten macht: hetzen. Bei seiner Pelosi-Beleidigung in der Nacht zu Dienstag bei einem Auftritt in Ohio verwies er zur Begründung auf die zwei Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, die während seiner Präsidentschaft von den Demokraten im Abgeordnetenhaus in Gang gesetzt wurden. Sie scheiterten an den Republikanern im Senat.

„Tier“: Trump beleidigt erneut Nancy Pelosi

Unmittelbar vor Trumps Auftritt sprach Pelosi emotional in ihrem ersten Interview seit dem Angriff auf ihren Mann vor gut zehn Tagen. Während Pelosi in Washington war, brach ein Mann nachts in ihr Haus in San Francisco ein. Der Polizei zufolge weckte er ihren ebenfalls 82-jährigen Ehemann Paul und verlangte, die Parlamentsvorsitzende zu sehen. Als die von Paul Pelosi alarmierte Polizei eintraf, schlug der Mann mit einem Hammer auf ihn ein. In der Folge musste Paul Pelosi wegen eines Schädelbruchs operiert werden. Der Angreifer sagte später aus, er habe Pelosi befragen und ihre Knie zertrümmern wollen.

Ihr setze besonders zu, dass ihr Ehemann nicht das eigentliche Ziel der Attacke gewesen sei, „aber er war derjenige, der den Preis bezahlte“, sagte Pelosi dem Fernsehsender CNN. Sie brachte den Angriff in Verbindung mit Trumps Lüge über den ihm angeblich gestohlenen Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 und anderen von seinen Anhängern in der Republikanischen Partei verbreiteten Falschinformationen. Schon die Attacke von Trumps Anhängern auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 sei davon angetrieben worden. Trump nannte Pelosi jahrelang „Crazy Nancy“ („Verrückte Nancy“).

Trump selbst kippte erneut Öl ins Feuer bei der Frage, ob er erneut seinen Hut als Präsidentschaftsbewerber in den Ring schmeißt: In Ohio kündigte er „eine sehr große Mitteilung“ am 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten: „Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt“ – und spielte damit auf die Midterms an. Am 15. November will er die Mitteilung dann in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida machen – und dann höchstwahrscheinlich seine Kandidatur verkünden. (alp/dpa)