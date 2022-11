„Super sexy, super geil“: Ukrainer danken Deutschen mit verrücktem Video

„Super süß, super sexy, super easy – super geil“: Vor fast zehn Jahren katapultierte „Supergeil“ den Berliner Künstler Friedrich Liechtenstein an die Spitze der Musikcharts. Eine Supermarktkette schnappte sich das Lied anschließend für eine große Kampagne. Jetzt erlebt Liechtenstein mit „Supergeil“ ein Comeback als Werbefigur – für deutsche Waffenlieferungen.

„Jede Freundschaft erreicht den einzigartigen Moment des ‚Feuerwerks‘“, twitterte das Verteidigungsministerium der Ukraine am Mittwochvormittag. Dazu eine ukrainische Flagge, eine deutsche Flagge und sich schüttelnde Hände, und: ein verrücktes Musikvideo mit Friedrich Liechtenstein.

„Super geile“ deutsche Waffen: Ukraine covert Friedrich Liechtenstein

Im Clip zu hören ist die Version des Songs „Supergeil“, die der Berliner einst für die Einzelhandelskette Edeka aufgenommen hatte. Zu sehen ist ein Mix aus dem originalen Musikvideo und Clips, die offenbar von Soldat:innen aus der Bundeswehr und dem ukrainischen Militär stammen.

Featuring Friedrich Liеchtenstein pic.twitter.com/FnHGD6A6Ur — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 2, 2022

Immer wieder dazwischen eingeblendet werden kleine Grußbotschaften an die Bundesregierung. „Super Gepard“, „Super Iris“, „Super Defense“, „Super Leopard“, „Super Please“ – und zum Schluss ein „Danke schön Deutschland“. Das Luftabwehrsystem „Iris“ und 30 „Gepard“-Panzer hat Deutschland bereits an die Ukraine geliefert. Auch Lieferungen des Kampfpanzers „Leopard 2“ sähe Kiew gerne, bislang lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das allerdings ab.

Selenskyj-Berater Mykhailo Podolyak warb zuletzt am Wochenende in der für „Leopard“-Lieferungen: „Wir sind bereit, jeden Preis für die Sicherheit von Europa zu bezahlen. Aber helfen Sie uns mit Waffen“, appellierte Podolyak in der „Welt am Sonntag“ an die Bundesregierung. Jetzt legt die Ukraine mit dem Liechtenstein-Clip nach.