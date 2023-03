Die Grünen klagen sie als klimaschädliche Subventionen an, Christian Lindner (FDP) spricht von „linkem Framing“: Die Debatte um das Dienstwagenprivileg geht hitzig weiter. Aber was ist das überhaupt, warum wird es ausgerechnet jetzt zum Streitthema – und wer will hier was?

Was ist das Dienstwagenprivileg?

Das Dienstwagenprivileg (oder -pauschale) meint die pauschale Versteuerung privat genutzter Dienstwagen. Denn wenn Fahrer ihren Dienstwagen auch privat fahren dürfen, haben sie einen sogenannten geldwerten Vorteil, den sie wie einen Teil des Gehalts versteuern müssen. Häufig wird dafür die Ein-Prozent-Regel genutzt, nach der die Fahrer monatlich auf ein Prozent des Auto-Listenpreises Steuern zahlen. Die Firmen können Anschaffung und Betrieb steuerlich absetzen.

Was wird daran kritisiert?

Dienstwagen werden so vom Staat gefördert, meint das Umweltbundesamt. Denn in der Realität liege der geldwerte Vorteil für die Fahrer oft deutlich höher. Sie machen ein gutes Geschäft, wenn sie viel fahren oder die Firmen Reparatur, Wartung und teils sogar Kraftstoffe zahlen. Auch für die Unternehmen lohnt es sich, weil sie so bei Löhnen sparen und die Wagen vollständig steuerlich absetzen – egal wie teuer oder klimaschädlich sie sind. Das Amt schätzt, dass dem Staat so mehr als drei Milliarden Euro Steuergelder im Jahr entgehen.

Was sind die Folgen?

Dass es für die Firmen bei der Absetzbarkeit keine Obergrenze gibt, fördere den Kauf von teuren und leistungsstarken Autos, sagten Kritiker – und die haben oft einen höheren Verbrauch und CO₂-Ausstoß. 5,15 Millionen Autos in Deutschland haben einen gewerblichen Halter. Zuletzt wurden 85 Prozent der Ober- und oberen Mittelklassewagen auf gewerbliche Nutzer zugelassen, bei günstigeren, kleineren Modellen waren es deutlich weniger. Zudem fahren Dienstwagen mit 30.000 Kilometern im Jahr mehr als private Autos mit nur 12.400 Kilometern im Schnitt.

Wenn es für Fahrer keinen Unterschied mehr zwischen Dienstwagen oder privatem Auto gäbe, wäre 2030 sogar eine CO₂-Einsparung von bis zu 3,9 Millionen Tonnen möglich, so das Umweltbundesamt. Weil Dienstwagen zudem oft nach nur wenigen Jahren ausgetauscht werden, wird die Neuwagenproduktion angekurbelt – das freut die Autoindustrie. Doch auch sozial gerecht ist das nicht, finden Kritiker. Denn meist haben Menschen mit höherem Einkommen Dienstwagen. Personen mit geringerem Einkommen und Frauen profitieren davon viel seltener.

Warum wird es jetzt Thema?

Neue Brisanz bekommt es durch die Energiekrise und Entlastungspakete – die müssen schließlich bezahlt werden. Durch einen Abbau des Dienstwagenprivilegs könnte etwa der Nachfolger des 9-Euro-Tickets finanziert werden, meinen die Grünen. Das sei auch noch gut fürs Klima.

Wer ist dagegen?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt sich vehement dagegen. Er sagt, dass die Pauschalversteuerung keinen Steuervorteil bringe und kritisierte ein „linkes Framing“ der Debatte: „Damit Sie im Bauch schon das Gefühl haben, oh, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.“

Kommt eine Einigung?

Katharina Dröge (Grüne) schlägt vor, die steuerliche Absetzbarkeit zumindest an den CO₂-Ausstoß des Wagens zu koppeln. „Das heißt: Je umweltfreundlicher ein Dienstwagen ist, desto besser wirkt sich das für Unternehmen und Mitarbeitende aus“, sagte sie am Dienstag dem RND. In Großbritannien oder Belgien gibt es das bereits. Aber die FDP ist dagegen: Die Klimawirkung werde bereits berücksichtigt, hieß es aus dem Bundesfinanzministerium. Schließlich werden Hybrid- und Elektroautos gefördert.