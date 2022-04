Spiegel-Nachfolge: Lisa Paus wird neue Familienministerin

Die Entscheidung ist getroffen – und das wie angekündigt noch vor Ostern: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll die stellvertretende Vorsitzende der Grüne-Bundestagsfraktion Lisa Paus die neue Bundesfamilienministerin werden.

Die 53-Jährige wird damit Nachfolgerin von Anne Spiegel, die am Montag ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, nachdem ihr Krisenmanagement hart kritisiert worden war – wegen eines vierwöchigen Familienurlaubs direkt nach der verheerenden Flut in Rheinland-Pfalz, wo sie als Landesministerin in der Verantwortung war.

Neue Familienministerin: Lisa Paus ist Finanzpolitikerin

Wer ist Lisa Paus? Die studierte Volkswirtin sitzt schon seit 2009 im Bundestag. Sie hat sich eigentlich als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht und ist nicht als Familienpolitikerin in Erscheinung getreten. Aber: Sie hat intensiv am zentralen grünen Projekt der Kindergrundsicherung gearbeitet. (dpa/miri)