Auch ihn trifft’s: SPD-Generalsekretär Kühnert verzweifelt an Berliner Wohnungssuche

Kevin allein ohne Haus! Auch vor Top-Politikern macht die Wohnungsnot nicht Halt: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verzweifelt am Berliner Wohnungsmarkt – seit einem Jahr sucht er eine Bleibe. Somit geht es ihm ähnlich wie dem Rest der wohnungssuchenden Bevölkerung.

„Ich suche seit mittlerweile über einem Jahr nach einer Wohnung. Ich habe glücklicherweise nicht wie andere den Druck, aus der aktuellen raus zu müssen, aber es ist eine wenig freudvolle Beschäftigung“, sagte Kühnert im „Tagesspiegel Checkpoint“-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Er sucht derzeit in seinem Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg.

Der frühere Juso-Chef machte auch klar: „Nun ist es als Bundestagsabgeordneter so, dass man nicht ganz schlecht verdient, können ja alle nachlesen, wie viel das ist, es scheitert also im Großen und Ganzen nicht am Geld. Es scheitert aber am Angebot.“ Und tatsächlich: Über mangelnde finanzielle Mittel kann sich der Berliner tatsächlich nicht beschweren: Der monatliche Verdienst eines Bundestagsabgeordneten liegt derzeit bei 10.012,89 Euro.

Angebote seien auf Immobilienportalen zwar immer wieder verfügbar, allerdings „sind da ganz viele Tauschwohnungen dabei.“ Vor allem greife das Prinzip des möblierten und teilmöblierten Vermietens um sich. „Das ist leider ein gängiges Umgehungsinstrument für Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und andere Mietregularien geworden. Es ist eine wirkliche Unwucht und Pest auf unserem Wohnungsmarkt“, so Kühnert weiter.

Da dürften ihm Millionen verzweifelte Deutsche zustimmen. Das Thema Wohnraum, der auch noch bezahlbar ist, ist seit Jahren ein politisches Dauerbrenner – vor allem in den Großstädten. Auch Hamburg kann davon ein Lied singen. Für Kühnert sei sein Wohnungsdilemma nochmal ein Antrieb, sich „dagegen gesetzgeberisch noch viel stärker einzusetzen“. Viele Menschen in diesem Land würden es ihm danken. (alp)