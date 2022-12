Belächelt, bemitleidet, begraben: Zu Beginn des Wahlkampfes glaubte niemand an einen SPD-Sieg. Die Partei galt als zerstritten und orientierungslos, Scholz als uncharismatischer Politik-Automat. Doch dann begann die Wandlung, das Ergebnis konnte am Samstag bestaunt werden: Geeint und selbstbewusst präsentieren sich die Genossen beim Sonderparteitag. Und Scholz? Versprüht Aufbruchsstimmung.



Er hat die Partei umgekrempelt. Die lautstarken Flügelkämpfe scheinen unter Kontrolle. Sogar die Juso-Chefin Jessica Rosenthal findet den Koalitionsvertrag „extrem überzeugend“. So leicht wäre Scholz unter ihrem Vorgänger wohl nicht weggekommen. Er ist ein bekannter Kritiker des Kanzlers in spe. Doch in den kommenden Jahren soll er zur Schlüsselfigur werden.