Söder schießt weiter gegen Laschet

Zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl bröckelt die Einigkeit zwischen CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und der CSU immer weiter. Die „kleine Schwester“ droht der CDU inzwischen ganz offen.

Der Streit um Steuerentlastungen tobt in der Union immer heftiger. Laschet hatte kürzlich erklärt, für Steuersenkungen sei „momentan” kein Geld da – auch wenn Wirtschaft und Spitzenverdiener laut Programm um 27 Milliarden Euro entlastet werden sollen (MOPO berichtete).

Laschet besucht die CSU-Klausurtagung

„Steuersenkungen sind das Herzstück unseres Wahlprogramms”, stellte jetzt CSU-Chef Markus Söder noch einmal demonstrativ in der „SZ” fest. „Im gemeinsamen Wahlprogramm findet sich das eindeutig wieder.”

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt macht „klare Entlastungssignale für die Mitte” inzwischen sogar zu einer Bedingung für eine Koalition nach der Wahl. Stichelt die CSU gegen Laschet, weil Söder Laschet im Kampf um die Kanzlerkandidatur unterlegen war? Oder spielen die „Schwestern” nur in verteilten Rollen? Der Besuch Laschets am Donnerstag bei der CSU-Klausur in Kloster Seeon wird einen ersten Aufschluss geben – wenn auch keinen endgültigen.