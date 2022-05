1500 Tote bei russischem Angriff auf ukrainische Großstadt

In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk ist es zu heftigen Angriffen durch russische Truppen gekommen. Wie die „Tagesschau“ zuerst berichtete, sollen nach Angaben des dortigen Bürgermeisters Olexandr Strjuk rund 1500 Menschen bei dem Angriff durch russische Soldaten getötet worden seien.

Ukraine: 1500 Menschen bei russischem Angriff getötet

Der Bürgermeister berichtete davon, dass die ukrainischen Kräfte dem Angriff erst noch standhalten konnten, bis eine russische Aufklärungs- und Sabotagegruppe in ein Hotel in Sjewjerodonezk eingedrungen sei. Zur jetzigen Zeit halten sich noch um die 12.000 bis 13.000 Menschen in der Stadt, deren Wohngebäude zu 60 Prozent zerstört wurden, auf, wie die „Tagesschau“ berichtet.

Zwar ist Sjewjerodonezk das einzige Gebiet der Region Luhansk im Donbass, das von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird, jedoch versuchen die russischen Truppen die Stadt vom Rest des von der Ukraine dominierten Territoriums abzuschneiden, was eine Flucht über die noch offenen Straßen gefährlich oder gar unmöglich macht. (mp)