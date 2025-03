„Sie müssen den Schmerz spüren“: Kanadier wollen USA den Strom abdrehen

Der Regierungschef der bevölkerungsreichsten kanadischen Provinz, Ontario, hat den USA mit scharfen Worten Konsequenzen für ihre Zollpolitik angedroht. „Wenn sie Ontario vernichten wollen, werde ich alles tun, um sie daran zu hindern, auch ihnen die Energie abzustellen“, sagte Doug Ford am Montag. „Sie müssen den Schmerz spüren. Sie wollen uns hart treffen. Wir werden doppelt so hart zurückschlagen.“

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht zum Dienstag die bereits Anfang Februar angekündigten Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko in Kraft gesetzt. Bei Warenlieferungen aus Kanada in die USA werden nun in der Regel 25 Prozent Aufschlag fällig. Bei den für die USA wichtigen Importen von kanadischem Öl und Gas beläuft sich der Zollsatz allerdings auf nur zehn Prozent.

Ontarios Regierungschef Ford hatte bereits Anfang Februar, als die US-Zölle dann am Ende zunächst doch nicht in Kraft gesetzt wurden, harte Gegenmaßnahmen angekündigt. Etwa sollte ein millionenschwerer Vertrag mit dem Satellitennetzwerk Starlink des US-Präsidentenberaters Elon Musk gekündigt und US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. (afp/mp)