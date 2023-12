Sex-Skandal in Washington: Deutscher Politiker soll Porno im US-Kapitol gedreht haben

Sex-Affäre im politischen Zentrum der USA: Ein junger SPD-Lokalpolitiker und Ex-Mitarbeiter des Arbeitsministeriums von Minister Hubertus Heil (SPD) soll in den Räumen des US-Kongress‘ in Washington einen Porno mit einem Kongress-Mitarbeiter gedreht haben. Der Fall mit Fremdschäm-Potenzial wirbelt gerade ganz schön den US-Politik-Betrieb durch und hat nun Konsequenzen.



Ein Mann kniet auf allen Vieren auf einem Tisch eines ehrwürdigen Anhörungssaal im Regierungsgebäude in Washington D.C. Viel trägt er dabei nicht, nur spärliche Unterwäsche. Sein Po ist mit einem Foto des Kapitols bedeckt. Wie mehrere US-Medien berichten, unter anderen das Nachrichtenportal „The Daily Caller“, ist der Darsteller der Kongress-Mitarbeiter Aidan Maede-Czeropski, der für den Maryland-Senator Ben Cardin arbeitete. Maede-Czeropski soll zu dem Porno in dem Saal, in dem einst Anhörungen der Kommission des 11. Septembers abgehalten wurden, geschrieben haben, dass er gerade „dicke deutsche Wurst“ erhalte.

Ex-US-Kongress-Mitarbeiter Aidan Maese-Czeropski. Screenshot/LinkedIn Ex-US-Kongress-Mitarbeiter Aidan Maese-Czeropski.

USA: Mitarbeiter dreht wohl Porno mit SPD-Politiker

Denn sein Porno-Partner soll ein deutscher SPD-Politiker aus Ludwigsburg sein, der zunächst als Sprecher bei den Jusos begann. Ein Name des Mannes ist bisher nicht öffentlich. Wie die „Bild“ berichtet, soll er an der Berliner Politik-Hochschule Hertie School gearbeitet haben und zuletzt in den USA an der Elliott School of International Affairs, die um die Ecke des Weißen Hauses liegt.

Seitdem die Aufnahmen des Sex-Drehs in den heiligen Hallen der US-Politik am vergangenen Freitag an die Öffentlichkeit gelangten, tobt im politischen Washington helle Aufregung. So wurde Maede-Czeropski, der 2020 in einem Wahlkampfvideo mit US-Präsident Joe Biden posierte, bereits entlassen. Das Büro von Senator Cardin schrieb in einem kurzen Statement, dass er „nicht länger für den US-Senat arbeite“. Zu seinem Privatleben werde man sich aber nicht weiter äußern.

Maede-Czeropski will rechtliche Schritte prüfen

Die Kapitol-Polizei hat zu dem Fall bereits Ermittlungen eingeleitet und teilte weiter mit: „Wir können keine Einzelheiten zu den Personen in dem Video bestätigen. Wir sind uns dessen bewusst und gehen der Sache nach.“ Auch der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, wisse bereits von dem Vorfall. Und: Der republikanische Kongress-Abgeordnete Derrick Van Orden verlangte bereits nach einer überparteilichen Verurteilung des Sex-Vorfalls.

Und was sagt der junge Demokrat, der gerade für Trubel in Washington sorgt, selbst zu all dem Peinlich-Schlamassel? Im Job-Portal LinkedIn hat Maede-Czeropski geschrieben, dass er dafür attackiert werde, wen er liebe. Und: Er liebe seinen Job und würde seinen Arbeitsplatz niemals missachten. „Alle Versuche, meine Handlungen anders zu charakterisieren, sind erfunden“. Er werde nun auch rechtliche Schritte prüfen. (alp)