Selenskyj: Fast 100.000 evakuierte Ukrainer – Terrorvorwurf an Russland

Aus umkämpften Städten in der Ukraine sind in den vergangenen zwei Tagen fast 100.000 Menschen evakuiert worden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in einer Videoansprache mit. Allerdings würden die Hafenstadt Mariupol und das nahe gelegenen Wolnowacha weiter blockiert.

Selenskyj warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben. Es sei der „blanke Terror von erfahrenen Terroristen“. Moskau tue zudem alles, um die Ukrainer in den von russischen Einheiten belagerten Städten zu täuschen. Er rief Bürger mit Kontakten zu Bewohnern von Mariupol dazu auf, diesen mitzuteilen, dass man den Kampf um die Stadt und für ein Ende der „Folter“ dieser nicht aufgebe. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Selenskyj: Russische Beschüsse sind „blanker Terror“

Am Freitagmorgen war bekanntgeworden, dass prorussische Separatisten offenbar die Stadt Wolnowacha und vier weitere Ortschaften in der Ostukraine unter Kontrolle gebracht haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seien auch die russischen Streitkräfte um weitere 17 Kilometer vorgedrungen.

Selenskyj äußerte sich zudem zu Russlands Vorwürfen, dass in der Ukraine biologische Waffen entwickelt würden. „In meinem Land werden keine chemischen oder anderen Massenvernichtungswaffen entwickelt“, sagte er. „Die ganze Welt weiß das, und Sie wissen das auch.“ Die Anschuldigungen beunruhigten ihn sehr. Wer wissen wolle, was Russland plane, müsse sich nur ansehen, was Russland anderen vorwerfe, sagte Selenskyj weiter.

Erst am Montag behauptete das russische Verteidigungsministerium, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiten würden. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung allerdings längst entkräftet. Auch die UN sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen. (dpa/fbo)