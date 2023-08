Schon wieder: Flugzeug-Panne bremst Baerbock aus

Die Außenministerin war erst im Mai wegen eines Defekts an einem Regierungsairbus in Katar gestrandet. Jetzt muss Baerbock schon wieder eine Reise unfreiwillig unterbrechen. Das dürfte für Ärger sorgen.

Schon das routinemäßige Auftanken des Luftwaffen-Airbus dauert länger als geplant – doch das kommt vor. Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihrer Delegation dann am frühen Montagmorgen Ortszeit endlich mit der Maschine vom Typ A340-300 von der Startbahn in Abu Dhabi in Richtung Australien abhebt, bleiben die Anschnallzeichen ungewöhnlich lange angeschaltet. Auf den Flugmonitoren ist zu sehen, dass die Maschine Kreise fliegt.

Schon wieder: Regierungsflieger hat eine Panne

Eine Durchsage des Piloten der Flugbereitschaft der Bundeswehr bringt etwas später Klarheit: Die Grünen-Politikerin ist schon wieder Opfer einer Panne bei einem Regierungsflugzeug geworden. Es war nicht das erste Mal: Im Mai war sie wegen eines Reifenschadens am Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und musste ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig um einen Tag verlängern.

Die Regierungsmaschine, ein Airbus A340-300, steht auf einer Parkposition aus dem Flughafen von Abu Dhabi. dpa Die Regierungsmaschine, ein Airbus A340-300, steht auf einer Parkposition aus dem Flughafen von Abu Dhabi.

Diesmal betraf es ausgerechnet ein Flugzeug, mit dem auch die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen mit ihrem Finanzminister und heutigen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) eine gravierende Panne erlebt hatte. Doch dazu später.

Baerbock will Australien besuchen

Wegen eines technischen Defekts an den Klappen, die bei Start und Landung an den Tragflächen ausgefahren werden, wurde Baerbock auf ihren Flug zu einem einwöchigen Besuch in Australien, Neuseeland und Fidschi zunächst ausgebremst. Am Nachmittag Ortszeit wurde aus der Delegation deutlich gemacht, dass die Ministerin trotz der Panne an ihren Besuchsplänen festhält.

„Wir werden die Reise nach Australien voraussichtlich am späteren Abend fortsetzen können”, hieß es in Abu Dhabi aus Delegationskreisen. Geprüft werde derzeit, ob die Reise mit dem Flugzeug der Flugbereitschaft fortgesetzt werden könne oder ob die Möglichkeit eines Linienflugs bestehe.

Defekt trat wenige Minuten nach dem Start ein

Drei Minuten nach dem Abheben um 3.33 Uhr Ortszeit (1.33 Uhr MESZ) hatte der Flugkapitän einen Defekt beim Einfahren der Klappen festgestellt. Nachdem die Crew in einem zweistündigen Manöver über dem Wüstenemirat und dem Meer rund 80 Tonnen Kerosin aus der vollgetankten Maschine abgelassen hatte, war Baerbock um 5.33 Uhr Ortszeit wieder in Abu Dhabi gelandet. Der Flugkapitän hatte über den Bordlautsprecher über das Problem informiert.

Dass die Klappen nicht wie nötig vollständig und synchron eingefahren werden konnten, verhinderte, dass das Flugzeug die normale Reiseflughöhe und -geschwindigkeit erreichen konnte. Zudem erhöhte sich der Kerosinverbrauch. Das Flugzeug war für den knapp 14-stündigen Flug voll getankt und mit einem maximalen Startgewicht von 271 Tonnen in Abu Dhabi gestartet. Für die Landung musste es auf ein Gewicht von unter 190 Tonnen kommen.

Flugkapitän: Normale Landung – Verfahren im Simulator geübt

Nach der Landung begleitete die Flughafenfeuerwehr den Airbus. Der Flugkapitän sprach von einer normalen Landung, die für eine solche Situation im Simulator regelmäßig geübt werde. Er habe die Begleitung durch die Feuerwehr nicht beantragt. Der Kapitän sagte auch, er sei seit 35 Jahren Pilot und seit 30 Jahren bei der Flugbereitschaft. Ein solcher Fehler sei in der ganzen Zeit noch nicht aufgetreten. Demnach war eine der beiden hinteren Landeklappen defekt.

Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi. dpa Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte in Berlin auf eine Frage nach der Einsatzbereitschaft der Flugbereitschaft: „Die Flugbereitschaft der Bundeswehr macht einen hervorragenden Job”, die Flugzeuge würden „hervorragend gewartet”.

Muss Baerbock Reiseplanung ändern?

Baerbock selbst wollte sich zunächst nicht öffentlich zu dem Vorfall äußern. Ursprünglich wollte sie am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit (14.25 MESZ) in der australischen Hauptstadt Canberra landen. Am Dienstagvormittag Ortszeit sollte das Programm mit der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien beginnen.

Die Objekte des Grassi Museums in Leipzig – ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule – haben sakralen, kulturellen und identitätsstiftenden Wert für das Kaurna-Volk. Aus der Delegation hieß es, es handele sich nicht um Raubgut, sondern um Objekte, die damals von den Kaurna deutschen Missionaren übergeben worden seien.

Schon mehrfach Pannen mit Regierungsflugzeugen

Auch mit jenem Airbus A340-300, mit dem Baerbock nun nach Australien unterwegs war, hat es mehrfach Pannen gegeben. Im November 2018 musste die damalige Kanzlerin Merkel mit dem Flugzeug, das zu der Zeit noch unter dem Namen „Konrad Adenauer” unterwegs war, gemeinsam mit Scholz auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires in Argentinien umkehren. Unter anderem war damals das Funksystem der Maschine, die bis heute mit dem taktischen Kennzeichen 16+01 fliegt, ausgefallen.

Im Oktober 2018 knabberten Nagetiere bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel der „Konrad Adenauer” an. Scholz kehrte damals als Finanzminister per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück. Im Dezember 2016 strandete die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf dem Weg nach Mali. Wegen eines Computerproblems bei ihrem A340 in der nigerianischen Hauptstadt Abuja musste sie dort übernachten.

Baerbocks jüngster Flug nach Australien war ursprünglich mit der Schwestermaschine der früheren „Konrad Adenauer” geplant, einer nahezu baugleichen A340-300. Diese war jedoch ebenfalls kaputt. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte unterdessen in Berlin, das Ende der Nutzung der fraglichen Maschine vom Typ A340-300 sei für Ende September vorgesehen. Die Nachricht dürfte Baerbock zu denken geben. Gut möglich, dass die Diskussion über den Zustand der Flugbereitschaft erneut Fahrt aufnimmt. (dpa)