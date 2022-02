Russland: So mauschelt Schröder mit SPD-Promis

Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist in Sachen Russland-Politik in der SPD völlig isoliert. So ist zumindest die offizielle Darstellung der Parteispitze. Doch in Wahrheit mischt der Gazprom-Lobbyist noch immer kräftig mit, wie nun der „Spiegel“ enthüllt.

Am 5. Januar hat es demnach ein Treffen von Schröder mit mehreren SPD-Promis in Hannover gegeben. Unter anderem mit dabei: Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz, Johann Saathoff, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, und Ex-Parteichef Matthias Platzeck.

Saathoff und Schulz nahmen wenige Tage später auch an einer von Parteichef Lars Klingbeil organisierten SPD-Klausurtagung zum Thema Russland teil.

Angeblich war die russische Zivilgesellschaft Thema

Laut Saathoff sei es bei dem Treffen mit dem Ex-Regierungschef aber nicht um das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gegangen, sondern um die „Entwicklungen in der russischen Zivilgesellschaft“.

Klingt total glaubwürdig. Denn wer kennt sie nicht: Gerhard Schröders große und aufrichtige Sorge um die Menschenrechte in der „lupenreinen Demokratie“ Russlands?