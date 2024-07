Republikaner nominieren Trump offiziell für Präsidentenwahl

Die Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen.

Der Ex-Präsident tritt damit im November nach jetzigem Stand gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden an.

J.D. Vance wird Vizepräsidentschaftskandidat

Trump hat zudem den Senator J.D. Vance als Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl auserkoren. Das verkündete er am Rande des Parteitages über seine Online-Plattform Truth Social. Der 39 Jahre alte Vance sei am besten geeignet, schrieb Trump. Vance werde sich im Wahlkampf unter anderem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota konzentrieren. (dpa)