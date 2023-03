Razzien bei Reichsbürgern: SEK-Beamter angeschossen

Bei einer bundesweiten Razzia ist am Mittwochmorgen ein SEK-Beamter in Reutlingen von einer Person aus dem Reichsbürger-Milieu angeschossen worden. Er wurde leicht verletzt. In ganz Deutschland werden 22 Objekte durchsucht, laut „Spiegel“ geht die Bundesanwaltschaft gegen die Gruppe um Anführer Heinrich XIII. Prinz Reuß vor.

Laut „Spiegel“ geht es um fünf Beschuldigte, die Durchsuchungen finden in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg und der Schweiz statt. In Reutlingen ist dabei ein SEK-Beamter angeschossen und am Arm verletzt worden. Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist stabil, der Schütze wurde festgenommen und ist nun in U-Haft, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Es habe sich um eine Durchsuchung bei einer bislang nicht tatverdächtigen Person gehandelt.

Reichsbürger wollen „staatliche Ordnung überwinden“

Wie die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft der MOPO bestätigte, gab es auch eine Durchsuchung bei einem nicht direkten Tatverdächtigen in Hamburg. Bei allen Objekten waren Beamte des BKA sowie Spezialeinheiten des jeweiligen Bundesland im Einsatz. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die Gruppe wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung, weil sie die „bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden“ wollen und dabei auch nicht vor dem „Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten“ zurückschreckten.

7. Dezember: Heinrich XIII Prinz Reuß (M) wird in Handschellen zu einem Polizeifahrzeug geführt (Archivbild) Boris Roessler/dpa 7. Dezember: Heinrich XIII Prinz Reuß (M) wird in Handschellen zu einem Polizeifahrzeug geführt (Archivbild)

Anfang Dezember vergangenen Jahres waren bei einer bundesweiten Razzia 25 Angehörige der mutmaßlichen Terror-Gruppe rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen worden. Auch das Jagdschloss von Reuß in Bad Lobenstein wurde durchsucht, er selbst wurde in Frankfurt am Main festgenommen. Damals gab es auch den Verdacht, dass ein LKA-Beamter aus Niedersachsen Teil der Reichsbürger-Gruppe sei.

Damals fanden die Beamten mehrere Schusswaffen, darunter Gewehre und Revolver sowie Tausende Schuss Munition, fast eine halbe Million Euro in bar und rund 50 Kilogramm Edelmetalle. (usch/dpa)