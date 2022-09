Raketenbeschuss: 25 Tote bei Angriff auf zivilen Autokonvoi

Sie wollten wohl Angehörigen Hilfe bringen – und wurden in ihren Autos beschossen und getötet: Bei einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben am Freitag 25 Menschen getötet worden.

Der Konvoi sei beschossen worden, als er die Stadt verlassen wollte, um in das kurz darauf annektierte Gebiet zu gelangen. Die Menschen hätten dort Angehörige abholen und Hilfe bringen wollen. Rettungskräfte und Sanitäter seien vor Ort, teilte Staruch mit.

Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge sind 25 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Laut Selenskyj wurden 16 Raketen auf Saporischschja und Umgebung abgefeuert. Die Besatzungsverwaltung der russisch besetzten Gebiete wiederum warf Kiew den Artilleriebeschuss der Wartenden vor. Der betroffene Ort ist rund 40 Kilometer von der Front entfernt.

Ukrainischer Präsident: Moskau will sich für Misserfolge rächen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb bei Telegram: „So können nur absolute Terroristen handeln, für die in der zivilisierten Welt kein Platz ist.“ Moskau wolle sich für seine Misserfolge und den ungebrochenen ukrainischen Widerstand rächen. „Zynisch vernichtet (der Feind) friedliche Ukrainer, denn er hat bereits seit langem alles Menschliche verloren“, schrieb der 44-Jährige. Für jedes verlorene Leben von Ukrainern werde Moskau zur Verantwortung gezogen.

Raketenbeschuss auf Autokonvoi: 25 Tote

Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung des Gebiets Saporischschja, Wladimir Rogow, beschuldigte dagegen auf seinem Telegram-Kanal ukrainische Truppen, den Konvoi beschossen zu haben. Nach Rogows Angaben wurden 23 Menschen getötet und 34 verletzt, als sie versuchten, auf russisch kontrolliertes Territorium zu gelangen.

Am Freitagmittag hat der Kreml das Gebiet Saporischschja als eins von vier Gebieten neben Cherson, Donezk und Luhansk offiziell annektiert. (miri)